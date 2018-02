La Lucchese supera 3 a 2 la Juventus dopo una grande partita

Altri articoli in Sport

sabato, 3 febbraio 2018, 23:54

Lucca vince e convince sul parquet di una Fila San Martino mai doma. Partita in fotocopia rispetto all'andata con le biancorosse capaci di scappare fino al +19 per poi resistere al rientro delle padrone di casa

venerdì, 2 febbraio 2018, 14:55

Si è tenuta stamattina presso il Palasport di Via delle Tagliate la conferenza stampa di presentazione del nuovo coach del Basket Le Mura, Lorenzo Serventi. Al tavolo il presidente, Rodolfo Cavallo, il dirigente responsabile, Luca Busico, il direttore sportivo, Lidia Gorlin e lo stesso Lorenzo Serventi

venerdì, 2 febbraio 2018, 00:40

Il calciomercato invernale, sempre più povero di movimenti di anno in anno, ha chiuso finalmente i battenti. La Lucchese, come aveva preannunciato più Antonio Obbeddio, ha fatto lo stesso numero di operazioni (sei nda), sia in entrata che in uscita

mercoledì, 31 gennaio 2018, 19:33

La brutta caduta di Pierpaolo Ficara ed altri compagni a pochissimi giorni dal debutto stagionale, ha sicuramente mischiato le carte del team A&V Prodir. Chi doveva essere in forma e puntare al risultato è andato K.O con programmi tutti da reinventare.

mercoledì, 31 gennaio 2018, 15:14

Nuova convocazione in FederationCup per la tennista di Bagni di Lucca Jasmine Paolini, attuale numero 158 della classifica WTA e con un best ranking alla posizione 130

mercoledì, 31 gennaio 2018, 15:07

Torna finalmente un appuntamento tricolore nella nostra città dopo che, negli ultimi anni, Lucca aveva ospitato ben cinque edizioni dei campionati italiani invernali di lanci