L'Asd Libertas Lucchese scende in... campo per fare chiarezza

venerdì, 16 febbraio 2018, 11:56

L’Asd Libertas Femminile, in riferimento alle dichiarazioni del signor Marco Chiocchetti, uscite recentemente su stampa e media locali, vuole fare definitivamente chiarezza su alcuni punti presi in questione dal sopracitato presidente dell’ACF Lucchese Femminile.



"L’A.S. Lucchese Libertas 1905 - esordisce - non ha niente a che fare con l’Acf Lucchese Femminile del sig. Marco Chiocchetti. Trattasi di due società diverse che hanno semplicemente tentato di raggiungere un accordo nella primavera del 2016. A causa di divergenze professionali e idee contrastanti, non in linea con il brand Lucchese Libertas, la trattativa non andò a buon fine e la società del sig. Chiocchetti, cambiando nome, logo e colori sociali, dette per certo un accordo in realtà mai sottoscritto. Da quel momento, nessun approccio di dialogo o collaborazione è stata mai manifestata alla nostra rappresentante e responsabile, Elena Bruno".



"Il settore Femminile della A.S. Lucchese Libertas - continua - è nato nell’estate del 2016 con la fondazione della Asd Libertas Femminile, costituita da 40 tesserate, ripartire in tre diverse categorie. Al termine della prima, storica e trionfale stagione sportiva 2016-2017 la neonata Libertas Femminile ottiene le vittorie del campionato Serie D, guadagnandosi la promozione in Serie C, e del campionato Giovanissime, accedendo così alle fasi nazionali, oltre che ottenere l’accesso alla fasi finali nazionali con la formazione Juniores. Con queste vittorie la Libertas Femminile ha regalato a Lucca e alla Lucchese dei risultati importanti nel calcio femminile, motivo di vanto e lustro per la nostra città, che ha ricevuto così un ulteriore slancio di energie per il nostro progetto futuro. Vincere sarà anche difficile, ma quando i progetti sono seri gli ottimi risultati sono una semplice conseguenza".



"Si precisa - prosegue - che la prima squadra della Asd Libertas Femminile milita in Serie C, occupa attualmente la 7° posizione e può considerarsi molto soddisfatta dei risultati finora ottenuti, dato che l’obiettivo stagionale, come dichiarato più volte pubblicamente, è il mantenimento della categoria".



"Merita risalto anche la costituzione della categoria Pulcine e la nascita della prima ed unica Scuola Calcio Femminile della lucchesia - aggiunge -. Ad oggi la Libertas può vantare ben 60 tesserate, ripartite in quattro categorie, così come ben specificato nel progetto economico – sportivo recentemente consegnato dalla società nelle mani del Comune".



"La società del sig. Chiocchetti - conclude - ha militato per tredici stagioni in quelle stesse categoria da lui reputate ‘non eccezionali’, come Serie D e C. Ad oggi tale società vanta meno di 15 tesserate e non dispone di settore giovanile. Pare quindi impensabile un paragone con la nostra strutturata realtà calcistica e con l’investimento che la società rossonera sta compiendo per lo sviluppo del calcio femminile nella nostra città".