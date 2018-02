Sport



Libertas Femminile, vincono Juniores e Giovanissime

lunedì, 19 febbraio 2018, 08:52

SERIE C – Chianciano Terme 2 – 0 Libertas Femminile

JUNIORES REGIONALI – Rinascita Doccia 0 – 8 Libertas Femminile

GIOVANISSIME REGIONALI – Vigor Rignano 0 – 1 Libertas Femminile

Netta vittoria del team juniores che porta a casa 3 punti fondamentali.

La partita comincia con la Libertas subito padrona del campo e che va in rete al 3’ con Martinelli che sfrutta un assist di Giorgetti infilando il portiere del Doccia. Al 7’ Cantini calcia una punizione dal limite, il portiere non trattiene ma Buratti calcia alto. Al 20’ raddoppio con Martinelli che sfrutta con un ottimo colpo di testa un cross di Russo che si era liberata con un bel dribbling. Martinelli replica ancora un minuto dopo realizzando dopo una fuga sulla fascia lanciata da Giorgetti. Subito dopo esce Cecchetti dolorante per un fallo subito alcuni minuti prima ed entra Barsotti. Al 24’ e 26’ due occasioni di Russo che il portiere avversario riesce a neutralizzare. Il quarto gol arriva al 32’ sempre con Martinelli che scavalca il portiere con un colpo di testa in anticipo sull’uscita. Al 36’ realizza Russo con un tiro da posizione centrale dopo assist di Martinelli. Al 45’ si segnala il primo intervento di Italiano che in uscita blocca un contropiede del Doccia.

La ripresa comincia con un’azione del Doccia che colpisce una traversa piena con un bel tiro di Basagni dal limite. Al 3’ esce anche Pugliesi infortunata e subentra D’Alessandro. Al 5’ ancora il Doccia in avanti ma il tiro da fuori viene parato facilmente da Italiano. Al 8’ Talini si procura un rigore per un netto fallo, prova la realizzazione ma il tiro si stampa sulla traversa e rimbalza nei pressi del portiere. Poco dopo la stessa Talini viene ammonita per un fallo da dietro. Al 16’ bella parata del portiere del Doccia che devia in tuffo una girata a volo di Martinelli su corner di Cantini. Il ritmo cala ma assistiamo al 25’ ad un bellissimo pallonetto di Russo che scavalca il portiere in uscita e successivamente ad altre due reti della Libertas ancora con Martinelli e successivamente con Talini che realizza su assist di Giorgetti.

Partita senza storia che ha visto Martinelli mattatrice con cinque reti e nel complesso una discreta prova della squadra che allunga in classifica sulla seconda

Bene anche le giovanissime che consolidano il quarto posto in classifica.

Mister Del Carlo manda in campo dal primo minuto Marinai, Giorgetti, Mariotti, Baisi, Bartelloni, Gerosa, Ciari , Biondi e Galo.

Successivamente trovano spazio anche Moriconi, Ciampi, Giambastiani, Roberti e Pucci.

Il campo di oggi è al limite della praticabilità e non favorisce il gioco. Nonostante ciò le ragazze riescono a creare diverse occasioni da goal. Al 15' del terzo tempo, da un fallo al limite dell'area su Mariotti, Baisi calcia la punizione e dopo una serie di rimpalli trova la porta e beffa il portiere che lascia passare la palla sotto le gambe. Il goal dello 0-1 chiude la partita. Le ragazze tornano dunque a casa con una vittoria.

Buona prova mostrata anche dalla prima squadra, se pur sconfitta sul campo del Chianciano Terme.

La partita si è tenuta su di un campo ai limiti della praticabilità, contro un avversario di esperienza.

Le rossonere hanno tenuto testa alle avversarie senza però riuscire a concretizzare in rete. Mister Bruno esprime soddisfazione per la prova delle proprie atlete che hanno mostrato grinta e perseveranza fino al triplice fischio.