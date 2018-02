Sport



New entry alla Geonova

domenica, 25 febbraio 2018, 00:41

La Geonova tessera un nuovo atleta, coach Piazza avrà un nuovo play/guardia da schierare in campo, si tratta di Daniel Yerandy di nazionalità italiana con origini cubane, classe 1992 per 185 cm e per un peso di 70 kg, un atleta esplosivo e molto veloce, dalla buona penetrazione.

E' cresciuto nel vivaio della Fides Montevarchi, l'italo-cubano si è messo in luce nelle giovanili, come uno dei migliori talenti nazionali, tanto da essere preso giovanissimo dall'Assigeco Casalpusterlengo, una delle società che ha maggiormente curato negli ultimi anni il settore giovanile, società dove è cresciuto anche Danilo Gallinari.

Il suo curriculum è di tutto rispetto, Daniel ha giocato a Piadena in Dnc, con il Derthona in Dnb, poi a San Severo nella C regionale pugliese, ritornando due anni fa a San Giovanni Valdarno in C Gold ed infine l'ultimo ingaggio in quel di Murano in C Silver.

Ha girato nell'ultima stagione con una media di 16,4 a partita, mentre la media nella sua carriera si è attestata sul 9,3 per 162 partite disputate.