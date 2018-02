Sport



Partenza col botto per i Rapkidz

lunedì, 26 febbraio 2018, 09:23

Partenza col botto per i ragazzi di Marialisa Puntoni la formazione dei Rapkidz di Lucca ha conquistato due vittorie nell'arco di 2 giorni, la prima sabato sera a Pescia al concorso coreografico Montecatini danza dove si sono aggiudicati il primo premio insieme anche alle altre due formazioni dello Smash Hiphop poin1 i The future e i True Skillz, domenica tre vittorie a danzainfiera, la prima nel 2 contro 2 categoria baby, la seconda nel Teacher and me, categoria dove si scontrano insegnante e allievo contro insegnante e allievo, e per ultima la vittoria più importante quella del Best Show dove viene premiata la coreografia migliore. Sono le prime gare dell'anno e già ottimi risultati per questa formazione che l'anno scorso ha vinto quasi tutto.



La scuola di danza Artedanza Arabesque sta puntando molto su questi ragazzi e la direttrice artistica della sezione HipHop Marialisa Puntoni sa che può contare su dei veri professionisti anche se molti di loro hanno solo 8 anni.



Domenica prossima trasferta difficile a Torino ma visti i risultati le speranze sono ottime.