Sport



Rugby Lucca, al via la poule promozione. Esordio a Firenze

mercoledì, 7 febbraio 2018, 19:19

Sarà una seconda fase di stagione molto intensa quella che attende il Rugby Lucca. Dopo aver terminato la regular season al primo posto del proprio girone, infatti, la formazione guidata dal tecnico Matteo Giovannico si prepara adesso alla poule promozione che scatterà il prossimo 18 febbraio. Oltre ai rossoneri, prenderanno parte a questo vero e proprio girone di ferro anche Firenze 1931, Florentia, Gispi Prato, Bellaria Cappuccini e Golfo Poeti. Di queste formazioni, almeno quattro (Lucca, le due fiorentine e Prato) partono alla pari, almeno sulla carta, con le altre due (Golfo Poeti e Bellaria) pronte a sfruttare ogni singola incertezza delle rivali. Un torneo dunque livellato verso l’alto e che comprimerà tutte le partite in soli 3 mesi. Lucca dovrà dare il 100% per staccare uno dei due pass validi per la promozione nel campionato interregionale di “C èlite”.

Per il XV lucchese esordio non proprio dei più agevoli, con una doppia trasferta prima a Firenze, sul campo del Florentia, in quello che si preannuncia il match di cartello della prima giornata e poi a Pontedera, contro il Bellaria Cappuccini, il 4 marzo. Per rivedere i rossoneri tra le mura amiche, si dovrà attendere il 18 marzo, quando a Lucca sarà di scena il Gispi Prato. Nuovo turno casalingo anche la settimana successiva (25 marzo) con Lucca che ospiterà la formazione spezzina del Golfo Poeti.

Capitan Mei e compagni concluderanno poi le loro fatiche il 20 maggio, in casa, contro il Firenze 1931. Si tratta, come detto, di un girone molto impegnativo, con almeno 4 formazioni (se non 5) che hanno tutte le carte in regola per la promozione. Molto probabilmente, tutto si deciderà all’ultima giornata. Come più volte annunciato dalla società, Lucca punterà come minimo al secondo posto, dopo aver visto svanire la promozione all’ultimo respiro per due anni consecutivi.