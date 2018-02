Sport



Rugby Lucca, nuovo successo per la formazione under 18

martedì, 13 febbraio 2018, 09:00

Continua a crescere in terra lucchese il movimento rugbysitco. Un successo, quello della palla ovale, rimarcato non solo dall’aumento esponenziale degli appassionati della disciplina ma anche nel numero di atleti tesserati, in costante crescita. Se, infatti, Lucca è ormai una realtà consolidata a livello seniores, a livello giovanile la società guidata dal presidente Lombardi sta muovendo i suoi primi passi. Passi che però lasciano intravedere un roseo futuro per i rossoneri, con sempre più atleti, anche giovanissimi, che si avvicinano alla palla ovale. Una crescita però, che non è solo quantitativa ma anche qualitativa, con le varie squadre lucchesi che si stanno facendo valere su tutti i campi della Toscana e non solo.

Da registrare, innanzitutto, l’ennesimo successo per formazione Under 18 Lucca/Titani che, nella quarta giornata del girone di ritorno, ha sconfitto al Romei la franchigia aretina dei Centauri per 29-10. Un'altra bellissima prova per la squadra nata dalla collaborazione tra Rugby Lucca e Titani Viareggio che prosegue la corsa al secondo posto solitario della classifica alle spalle della corazzata Medicei.

Partita molto bella e intensa, con i locali che partono forte ma che subiscono il ritorno degli ospiti, in una prima frazione molto equilibrata che si chiude sul 14 – 10. Nella ripresa però, i biancorossi si scatenano e portano a casa una meritata vittoria grazie alle mete di Mazzanti (2), Stalzer, Nomellini e Cartanese.

La prova dei locali è stata contraddistinta da una notevole crescita sul piano della coesione e dell’intesa. Se prima, infatti, i ragazzi vincevano grazie alle individualità, contro i Centauri, si è vista in campo, forse per la prima volta da inizio stagione, una “Squadra”. Un aspetto giustamente sottolineato anche dal tecnico lucchese Marco Montefalcone: “Partita eccellente, giocata di squadra, con voglia e grinta. Una partita in cui l'unione fra noi e i Titani è diventata finalmente reale: una squadra unita e compatta verso l'obiettivo dei 5 punti”.

Il prossimo impegno per i giovani atleti sarà domenica 18 febbraio a Pietrasanta nel derby contro l’Union Versilia.

Sempre al Romei, in mattinata, si erano tenuti i concentramenti delle squadre Under 8 e Under 10. Oltre ai padroni di casa, erano presenti Etruschi Livorno, Titani Viareggio, Union Versilia, Livorno Rugby e Bellaria Cappuccini. Circa un centinaio i bambini impegnati tra le due categorie ed una bellissima cornice di pubblico per una splendida giornata di rugby.