Sara Cheyenne Lunardi campionessa italiana di Brazilian JuJitsu

martedì, 13 febbraio 2018, 19:29

Nel tardo pomeriggio di oggi, il Presidente della Federazione Ciclistica Italiana, Renato Di Rocco, ha incontrato a Lucca il Procuratore Suchan in merito allo scandalo dopingche ha coinvolto il team dilettantistico Altopack – Eppela, portando all'arresto dei dirigenti e dell'ex tecnico

martedì, 13 febbraio 2018, 11:43

Campionessa d’Italia! E’ un trionfo quello di Idea Pieroni ai campionati italiani di categoria Allieve Indoor di Ancona, dove l’atleta barghigiana salta più in alto di tutte conquistando il titolo nazionale di categoria

martedì, 13 febbraio 2018, 11:10

La A.S. Lucchese Libertas informa che la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Lucchese-Cuneo, in programma domenica 18 febbraio alle 16.30, sarà attiva sul circuito Go2 a partire da mercoledì 14 febbraio

martedì, 13 febbraio 2018, 09:00

Continua a crescere in terra lucchese il movimento rugbysitco. Un successo, quello della palla ovale, rimarcato non solo dall’aumento esponenziale degli appassionati della disciplina ma anche nel numero di atleti tesserati, in costante crescita

lunedì, 12 febbraio 2018, 15:46

Ha suscitato indignazione e rabbia nella Acf Lucchese femminile, la formazione guidata dal presidente Marco Chiocchetti che partecipa con buoni risultati al campionato nazionale di serie B, la pubblicazione sulla stampa del progetto economico-sportivo che la Lucchese Calcio ha presentato all'amministrazione comunale di Lucca

lunedì, 12 febbraio 2018, 13:49

Si è svolta sabato scorso, presso la Palestra LIFE a San Filippo, la cerimonia di premiazione del “LAMM Runner Award”. L’iniziativa, nata e promossa dall’associazione Officina Podistica Lucca, è giunta alla sua seconda edizione. Grande successo dei voti online che sono arrivati a circa 1300