Serafini e Marracci vincono il Lamm Runner

giovedì, 15 febbraio 2018, 08:44

Si è tenuto, sabato scorso presso la Palestra Life a S. Filippo, un doppio evento podistico che ha visto prima il terminare dell’impegno dell'ultramaratoneta Josè Luis Tani Stanghellini che correva per il "One Day4Perù", una corsa su tapis roulant di 24 ore per raccogliere fondi da destinare al progetto "Adotta un posto a Tavola” e successivamente la cerimonia di premiazione del “Lamm Runner Award 2017” iniziativa, nata e promossa dall’associazione Officina Podistica Lucca. Il premio è nato con la finalità di assegnare una gratificazione ad atleti ed atlete della provincia di Lucca che, durante l’anno, abbiano conseguito una o più affermazioni di eccezionale valore in campo internazionale o nazionale, contribuendo così ad accrescere il prestigio del podismo Lucchese. Partendo dalla seconda edizione del “Lamm Runner Award” si può affermare che sicuramente è stato un grande successo dei voti online che sono arrivati a circa 1300 e questi hanno determinato i due vincitori, per il femminile: Donatella Serafini dei Marciatori Antraccoli e Igor Marracci dell’Asd Canapino per il maschile. I premiati, oltre ad aver ricevuto una speciale medaglia e diploma hanno ricevuto ognuno un pettorale della Ecochianti 2018, con pernottamento incluso per 2 persone, offerto da Bei Viaggi di Lunata. Naturalmente onore agli altri candidati, che hanno comunque ricevuto molte preferenze: Michela Bianchi (Canapino), Caterina Ferroni (Marciatori Marliesi), Cony Santini (Officina Podistica), Roberto Del Tredici (Marciatori Marliesi) e Mauro Fenili (Gsm Antraccoli). La dirigenza di Officina Podistica Lucca intende ringraziare tutti gli atleti, i partecipanti e agli sponsor che hanno reso possibile l’iniziativa.

L’altro evento era vera e propria missione sportiva che Luis Stanghellini (tra l’altro già vincitore del Lamm Runner Award nella passata edizione) è riuscito a portare al termine correndo per ben 24 ore sul tapis roulant raggiungendo il traguardo che si era prefissato dei 150 km percorsi, grazie al sostegno di tanti amici. Indubbiamente una grande e nobile impresa quella compiuta dall'ultramaratoneta Stanghellini insieme all'associazione Amici del Perù e alla Palestra Life che aveva come scopo dell’evento quello di catalizzare l’attenzione e raccogliere fondi per il progetto “Adotta un posto a tavola” portato avanti dalla onlus nella comunità di Mollebamba.

"È stata una bellissima esperienza, ha dichiarato al termine Luis Stanghellini - un bel viaggio, in 24 ore sono successe molte cose, è stato un susseguirsi di emozioni!!! Grazie, grazie, grazie!. In questi giorni che Lucca purtroppo è stata etichettata come lo sport malato, siamo riusciti a trasmettere a molte persone come sport e solidarietà vadano a braccetto, soprattutto quando parliamo di corsa!. Molti sono i runner che si sono alternati sui tapis roulant accanto a me, chi per un'ora, chi per due e chi per tre non mi sono mai sentito solo ed il grazie più grande va a voi!!! Ed a tutte le persone che hanno contribuito a rendere grande questo progetto! Ringrazio Dino Sileo, un grande amico, una grande persona!!! Fabio, Gemma, Emanuele, tutti gli amici della Life Esclusivamente Per Tutti, l’Officina Podistica Lucca e Grafedia, il mio grande gruppo dell'Asd Marciatori Antraccoli, ma su tutti ringrazio la Onlus degli amici del Perù! Siete dei grandi, non mollate mai, come potremo cercheremo sempre di aiutarvi!".