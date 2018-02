Sport



Stop per la Geonova sul campo dell'Empoli

lunedì, 5 febbraio 2018, 00:35

Pall.Empoli: Bertona 8, Mencherini 13, Tellini 9, Baroncelli 21, Scali 9, Balducci 4, Gouadjio 8, Falchi 1, Gasperini, Barbetta, Cervigni, Bondi. All.Bellavista

CMBJ Lucca: Danesi 15, Loni 16, Del Debbio 11, De Falco 13, Romano 9, Lombardi 2, Pierini 2, Balducci, Russo, Giovannetti. All. Piazza

Arbitri: Panelli e Landi

18/7 – 12/19 – 16/23 – 27/19

18/7 – 30/26 – 46/49 – 73/68

Lo diciamo spesso e anche da molto tempo, la partita di sabato ne è un palese esempio, ogni partita è una storia a se, certo, ci sono i trascorsi che permettono sofisticate previsioni, ma poi è quanto accade sul campo a decidere le sorti della partita, è quanto elabora la mente degli atleti in quei quaranta minuti, che alla fine crea le condizioni per vincere o perdere.

Alla Geonova, sabato 3 febbraio, è toccato un Empoli che forse non farà più una partita così, nella quale i suoi ragazzi, hanno reso ben oltre il 100%, i bianco/celesti si sono presentati sul parquet "caricati a molla", il cambio del coach, l'aggiunta di un lungo, la voglia di cambiare passo, sono stati fattori determinanti che hanno dato una grossissima spinta motivazionale a tutta la squadra.

Palla in aria e l'aggressività dei bianco/celesti si vede subito, il primo parziale 13/2, mette decisamente in difficoltà i ragazzi di Piazza, i quali cercano di riorganizzare idee e gioco, purtroppo con scarsi risultati, la prima sirena assegna un parziale da 18/7 ai padroni di casa.

Due minuti e si riparte, questa volta la Geonova serra i ranghi e non si fa sorprendere dall'Empoli, è lei che mette a segno un parziale importante, 0/10, risponde l'Empoli con un contro break da 7/0, inizia così una partita punto a punto, è un secondo quarto decisamente diverso, i lucchesi recuperano sette punti, sugli undici presi nel primo periodo, aggiudicandosi il secondo quarto e prendendo la via degli spogliatoi sul 30/26, per il riposo lungo.

Al rientro è ancora la Geonova che tiene banco, si lotta su tutti i palloni, i padroni di casa non mollano di un centimetro, ma i bianco/rossi di Piazza sembrano aver trovato la chiave dell'incontro, prima impattano, poi con Loni sorpassano, dall'altra sponda, l'Empoli è costretto a fare a meno di Scali che esce per un infortunio, accadimenti che mandano in crisi la squadra, specialmente in un momento in cui gli avversari hanno dalla loro l'inerzia del gioco, ma come abbiamo detto all'inizio, ogni partita è una storia a se.

I padroni di casa sembrano prendere nuova linfa da quanto accaduto, Mencherini è scatenato e tiene la sua squadra agganciata alla Geonova infilando sette punti consecutivi, al termine del terzo, vinto dai lucchesi, si torna in panchina per due brevissimi minuti, avanti però di tre lunghezze.

Inizia così il quarto ed ultimo periodo, la partita è ovviamente aperta ancora a qualsiasi soluzione, Baro la infila da tre e pareggia, Gouadjio da due riporta avanti l'Empoli, Loni da tre accorcia e ancora si procede con un tabellone che alterna vantaggi e pareggi, a pochi minuti dal termine Piazza è costretto a fare a meno di Romano e Danesi, tutte e due fuori per cinque falli, ancora si combatte e come spesso accade in queste partite, gli ultimi 60 secondi sono i decisivi, densi di episodi che decideranno l'incontro, Bertona segna il più due, la Geonova sbaglia la palla del pareggio, poi ci sono i falli e i liberi e quando la sirena suona l'Empoli è avanti di cinque lunghezze e tempo per recuperare non ce n'è più.

Quando si perde una partita, oltretutto rimessa in piedi, dopo un brutto primo quarto e lottata fino alla fine, resta l'amaro in bocca, ma una sconfitta così deve fare da stimolo per affrontare al meglio le future sfide, la prossima non sarà delle più semplici, al Palasport scenderanno i livornesi della Pielle, tra le cui file milita un certo Benini, ben noto ai tifosi lucchesi e un tale che risponde al nome di Tommaso Dell'Agnello, una coppia in grado di scardinare molte difese.