Sport



Straordinaria Virtus, prima a Calenzano

giovedì, 8 febbraio 2018, 10:51

E’ un risultato straordinario, ed è solo l’ultimo di un lungo elenco che il primo mese della stagione 2018 ha regalato alla Atletica Virtus Cassa di Risparmio di Lucca. Stiamo parlando dei piazzamenti dei nostri giovani atleti alla prima prova dei Campionati di Società Cross Promozionale svoltasi domenica a Calenzano, dove i ragazzi e le ragazze in biancoceleste hanno centrato un obbiettivo che fino a qualche mese fa pareva addirittura impensabile. Mai infatti, in oltre 40 anni di attività agonistica della società, era stato segnato un tale filotto: alla fine delle gare, la Atletica Virtus CR Lucca risulta prima classificata nelle categorie Cadetti e Ragazze, ottenendo inoltre una ottima quinta posizione tra i Ragazzi, l’altra categoria in cui ha gareggiato. Un risultato che, anche se insperato, non viene certo dal nulla: è frutto della passione, del sudore, degli allenamenti, della costante voglia di migliorare che da sempre caratterizza i nostri atleti e i nostri tecnici e della incrollabile certezza che tutti questi sforzi, nel lungo periodo, pagano sempre.



E, ultimo ma non ultimo, è la vittoria della scommessa fatta dalla Virtus ormai molti anni fa, di puntare tutto sui giovani e sul territorio: "Da sempre facciamo del settore giovanile il nostro fiore all’occhiello – commenta il Direttore Tecnico Matteo Martinelli – e questa è solo l’ultima, grande soddisfazione che questa nostra ostinazione ci ha regalato. Un grazie speciale per questo risultato va a tutti i nostri giovani atleti e allo staff tecnico che li ha seguiti, e che continuerà a guidarli in una crescita sportiva e personale costante verso traguardi ancora più ambiziosi".



Un risultato corale quindi, all’interno del quale pensiamo però valga la pena fare alcune menzioni particolari. Straordinarie sono state infatti le prestazioni individuali di Tommaso Giannini, secondo classificato nella classifica Cadetti con un impressionante 7’45’’, e di Emma Puccetti, quarta nella categoria Ragazze con 5’31’’, i quali hanno guidato alla vittoria nelle rispettive gare il drappello Virtus. Notevole anche Carlo Bresciani, piazzatosi nono su 150 concorrenti nella categoria Ragazzi dove la Virtus arriva quinta ad un soffio dal podio ma con una carica di entusiasmo ed adrenalina che sicuramente ci permetterà di sfondare la barriera nelle prossime fasi dei campionati. Una marcia trionfale quella che la Virtus sta cavalcando in questo inizio 2018, una spirale di vittorie e motivazione che si sta concretamente manifestando in un miglioramento generale delle prestazioni in moltissime discipline diverse, e della quale non possiamo che essere orgogliosi.