Team Mamma e Papà Fanini sempre più protagonisti

martedì, 27 febbraio 2018, 12:51

Si è svolta domenica nella ormai consueta location della Buca del Gatto (a Cecina) la presentazione dell'attività 2018 del Team Mamma e Papà Fanini Livorno, la compagine labronica nata dall'unione delle realtà del ciclismo Livornese GS Montenero, Polisportiva Arci Stagno e U.C. Livorno.

Una presentazione all'insegna delle novità in linea con i principi ispiratori dei suoi fondatori e cioè aggregazione, multidisciplinarità e tanta passione e divertimento.

Alla presenza del patron di Amore & vita – Prodir, Ivano Fanini e del Presidente Regionale FCI Giacomo Bacci, sono state presentate le squadre del Presidente Stefano Mansani e dello storico d.s. Ivo Bacci, che porteranno le maglie "giallofluo" sui campi di gara: Giovanissimi, Esordienti, Allievi, Juniores e U23 questa l'incredibile offerta del sodalizio che vuole poter accompagnare i propri atleti nella crescita nel mondo ciclistico partendo dai 7 anni fino alle soglie del professionismo.

Una quarantina di atleti copriranno le varie categorie seguite da tecnici e collaboratori competenti il cui numero ogni anno cresce di pari passo con l'attività ed i settori seguiti; quest'anno gli inserimenti eccellenti sono Bruce Biddle (ex professionista alla Sanson con Francesco Moser) e Marco Pelosini.

Ma le vere novità del 2018 si chiamano GS Ozierese 1981 e Bike Store MTB Cafe.

Con la GS Ozierese 1981 guidata da Antonio Camboni, storica figura del ciclismo Sardo che ha lanciato nel mondo del ciclismo anche un giovane Fabio Aru, è stata sancita una collaborazione nel settore Juniores e nella stagione ormai alle porte ci sarà la possibilità di schierare una squadra fatta dalle migliori individualità delle due compagini che con il nome di "Team Mamma e Papà Fanini Ozierese Livorno" andrà a sfidare i pari età nelle più importanti competizioni della categoria.

La collaborazione con il Team Bike Store MTB Cafe ha come obiettivo quello di sviluppare l'offerta per i giovani ciclisti Livornesi esplorando nuovi settori in crescita come l'Enduro ed il settore "gravity" in generale; ancora una volta l'unione fa la forza e soprattutto consentirà di aumentare la base e le opportunità sul territorio.

Un 2018 quindi che per il Team Mamma e Papà Fanini si apre nel segno dell'entusiasmo e delle novità, forti della consapevolezza che per crescere bisogna anche sperimentare e "curiosare" in altre realtà ed in altri settori.