Un 2018 all'insegna delle novità per il Premio Rally Automobile Club Lucca

domenica, 25 febbraio 2018, 12:13

E' all'insegna delle grandi novità che il Premio Rally Automobile Club Lucca si presenta ai "nastri di partenza" della programmazione agonistica 2018. La serie provinciale, promossa da Automobile Club Lucca e giunta alla sua 13^ edizione, farà leva sul record di adesioni riscontrato nella passata stagione agonistica e su un vero e proprio ampliamento della sua offerta sportiva. Ad entrare a far parte della kermesse provinciale sono il Rally delle Colline Metallifere e Val di Cornia ed il Trofeo Maremma, contesti rispettivamente in programma nei mesi di aprile e ottobre. Un "appeal" confermato in ambito regionale e che ha garantito al format provinciale ben dodici appuntamenti in programma riservati alle vetture moderne e quattro confronti dedicati alle vetture storiche, con l'attesa "new entry" della 1^ Coppa delle Ville Lucchesi, in programma nei giorni 29-30 giugno.

Ad inaugurare il 13° Premio Rally Automobile Club Lucca sarà il Rally Il Ciocco, suddiviso nelle due abituali versioni riservate a Campionato Italiano Rally e Campionato Regionale. Spetterà all'evento di Castelvecchio Pascoli, fiore all'occhiello nel panorama motosportivo lucchese quale appuntamento inaugurale della massima espressione nazionale di specialità, l'onere di assegnare i primi punti stagionali. Un biglietto da visita per la nuova stagione dove è stata confermata la possibilità, per tutti i conduttori aderenti al "Premio Rally", di usufruire di uno sconto del 20% sulla quota di iscrizione alla gara.

Confermati i riconoscimenti che, negli anni, hanno contraddistinto la kermesse provinciale: per quanto riguarda il confronto riservato alle vetture moderne verranno stilate, oltre alle classifiche assolute riservate a piloti e navigatori, anche quelle relative alle classifiche di Gruppo, di Classe ed alle categorie "Under 25" e "Femminile". Riconoscimenti agli esponenti delle classifiche assolute e di Raggruppamento per quel che concerne la sfida tra le vetture storiche. Come nell'edizione 2017, anche nell'attuale programmazione è stato istituito il Memorial Paolo Paoli, destinato al conduttore neo licenziato autore del miglior piazzamento nella classifica assoluta. Un riconoscimento legato alla figura dell'indimenticato commissario sportivo, promotore fin dalle prime edizioni del Premio Rally Automobile Club Lucca.

Questi gli appuntamenti validi per il 13° Premio Rally Automobile Club Lucca:

22-24/03 Rally Il Ciocco e Valle del Serchio – CIR

22-24/03 Rally Il Ciocco e Valle del Serchio – CR

7-8/04 Rallyday delle Colline Metallifere e Val di Cornia

5-6/05 Rally della Valdinievole

9-10/06 Rally di Reggello e Città di Firenze

9-10/06 Rally di Reggello e Città di Firenze – Storico

29-30/06 Coppa delle Ville Lucchesi - Storico

23-24/06 Rally Alta Val di Cecina

18-19/06 Rally del Carnevale

28-29/07 Rally Coppa Città di Lucca

1-2/09 Rally degli Abeti e dell'Abetone

1-2/09 Rally degli Abeti e dell'Abetone - Storico

22-23/09 Rally di Casciana Terme

20-21/10 Trofeo Maremma

20-21/10 Trofeo Maremma – Storico

17-18/11 Rallyday di Pomarance

22-23/12 Rally Il Ciocchetto