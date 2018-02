Una strepitosa ACF Lucchese vince anche a Romagnano con la rete della bomber Biancalana

Altri articoli in Sport

domenica, 18 febbraio 2018, 20:47

La Geonova torna dalla trasferta di Altopascio con due importantissimi punti che la riportano in vetta, insieme alle sue compagno di viaggio, la Virtus Siena e il Pino Dragons che perdendo contro la Pielle Livorno è rimasta a quota 30

domenica, 18 febbraio 2018, 20:16

Sono Kacerik e Carangelo a rendere il punteggio punitivo per la Gesam Gas & Luce, la vittoria va meritatamente a Venezia il punteggio a tabellone è 50 a 66 con Caterina Dotto che sportivamente finisce con la palla in mano senza infierire

domenica, 18 febbraio 2018, 10:03

Un bel quel week end di sport quello che si è concluso e che ha visto l’ASD Marciatori Antraccoli Lucca impegnato su molti fronti ottenendo ottimi risultati. Il week-end inzia con due eventi importanti

venerdì, 16 febbraio 2018, 13:02

Non si tratta di un match di andata, ma poco ci manca. La Gesam Gas, domenica 18 alle ore 18.00, incrocerà per l'ultima del girone di andata l'Umana Reyer Venezia, nel primo di due scontri ravvicinati, che ha già il sapore dei playoff

venerdì, 16 febbraio 2018, 11:56

L’Asd Libertas Femminile, in riferimento alle dichiarazioni del signor Marco Chiocchetti, uscite recentemente su stampa e media locali, vuole fare definitivamente chiarezza su alcuni punti presi in questione dal sopracitato presidente dell’ACF Lucchese Femminile

venerdì, 16 febbraio 2018, 11:35

Buon sangue non mente e Cristian Fanini, da degno erede del vulcanico patron Ivano, non è certo uno che si nasconde o che cerca giustificazioni. Quando c’è da elogiare le gesta dei suoi atleti, è sempre in prima linea ma lo è altrettanto quando bisogna dare delle sonore strigliate