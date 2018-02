Sport



Virtus, campioni toscani e un bronzo nazionale

martedì, 27 febbraio 2018, 10:44

Un’altra gara da protagonisti, un altro primato societario raggiunto! E’ un 2018 scoppiettante quello che i nostri atleti stanno affrontando sulle piste di atletica di tutta Italia, ottenendo risultati ineguagliati in oltre 40 anni di Atletica Virtus Cassa di Risparmio di Lucca. Stiamo parlando del titolo toscano di società di Cross categoria Cadetti conquistato ad Arezzo, per la prima volta dalla fondazione del club, dai ragazzi della Virtus Lucca, che portano così a casa un primato unico nel medagliere della società. Un plauso speciale va quindi a Tommaso Giannini (sesto classificato, che andrà quindi a Gubbio l’11 marzo nel team Toscana per il Criterium Nazionale Cadetti), Andrea Leonetti, Paolo Marsili, Ludovico Tambellini Barsanti e Daniele Linari che, con la loro dedizione e duro lavoro, sono riusciti a conseguire questo importante risultato portando lustro all’intero club e al Road Team di cui fanno parte. Un risultato che già dopo le prima prova di Calenzano sembrava ipotecato ma che le condizioni meteo avverse di Bucine, sotto un costante nevischio ed un gelo polare, rischiavano di compromettere. Ma gli atleti di Enrico Carelli, Cristiana Lucchesi e Roberto Marietti hanno dimostrato una caparbietà, capacità di lottare ed attaccamento alla maglia senza eguali riuscendo posizione su posizione, punto su punto, a risultare i migliori in Toscana al termine delle due prove previste dal regolamento tecnico regionale. Una vittoria costruita con il cuore, e gli appena tre punti di vantaggio sull' Atletica Firenze Marathon testimoniano una lotta serratissima. Al traguardo, il risultato finale vede quindi la Virtus CR Lucca campione toscano con 113 punti, davanti all' Atletica Firenze Marathon con 116 e Atletica Calenzano con 123 punti.

Ottime anche le prestazioni individuali del nostro straordinario Daniele Del Grande, colonna portante della squadra piazzatosi in seconda posizione nella gara allievi di 5 km al termine di una gara tattica che nella prima fase lo aveva visto trionfare, mentre stavolta è arrivato un comunque ottimo secondo gradino del podio. Daniele Del Grande, assieme ai compagni di squadra Dario Fazzi (10° classificato) e Filippo Sodini (23° classificato), ha conquistato così la finale nazionale in programma a Gubbio e conferma l'Atletica Virtus CR Lucca al terzo gradino del podio in Toscana alle spalle di Atletica Livorno e Toscana Atletica Futura.

Molto bene ed obiettivo centrato anche per il Team Road Atletica Virtus Cassa di Risparmio di Lucca anche grazie al neoacquisto Gideon Kurgat, che si ritaglia una ottima quarta posizione nella gara da 10 km categoria Uomini dopo aver dominato, al suo debutto con i colori societari una settimana fa, la Puccini Marathon. La prova di Kurgat, insieme ad uno stoico Daniele Del Nista (14 esimo classificato) e Andrea Mirandola (41esimo) hanno determinato una scalata nella classifica a punti generale, portando la Virtus al

5° posto assoluto e conquistando il pass per la Festa Tricolore del Cross, occasione nella quale anche Paolo Meossi e Samuele Fanucchi parteciperanno alla gara.

Risultati lusinghieri vengono anche dalle categorie femminili, dove Viola Cima marca strette le prime posizioni arrivando sesta sul percorso da 5 km in categoria Juniores, mentre Chiara Solinas disputa una buona gara da 4 km con le Allieve, arrivando 11esima e contribuendo con le sue compagne all’ottimo terzo piazzamento nella classifica societaria della categoria. Una giornata nel complesso ricca di risultati per la Atletica Virtus che guadagna così ben 3 accessi ai campionati italiani di Cross che si disputeranno a Gubbio il prossimo 11 marzo, dove saremo presenti infatti col gruppo Allievi, Allieve e con la squadra assoluta maschile.

Infine, pur con un numero di partecipanti inferiori rispetto alla prima prova, data anche dalla distanza e dalla giovane età degli atleti ed atlete in gara, da segnalare l'ottima prova della squadra ragazze con Aurora Giannotti, Giada Bartolozzi, Azzurra Landucci, Marta Bianca Salvatore, Chiara Franceschini e Stella Bullari mentre in campo maschile giornata da dimenticare per Gabriele Chelini che, a causa di un errore degli organizzatori sul percorso, dopo tanta fatica e freddo si è visto annullare i risultati della gara svolta. Un plauso ai genitori che si sono prodigati in questa difficile trasferta ed allo staff tecnico giovanile della Virtus CR Lucca.

Ma non solo dal Cross vengono soddisfazioni in casa Virtus: è un bronzo nazionale quello che si porta a casa Roberto Orlando dalla sua partecipazione a Rieti ai Campionati Invernali Assoluti di Lanci disputatesi allo stadio Raoul Guidobaldi, dove il nostro fuoriclasse lancia il giavellotto da 800gr ad una distanza di 67,52m nonostante un fastidioso problema al gomito, soddisfando le altissime aspettative che in lui erano riposte dalla società. Un grandissimo risultato che rende onore a tutta la Atletica Virtus, che ancora una volta si dimostra capace di cogliere le potenzialità offerte dal territororio lucchese e trasformarle in atleti di caratura nazionale!