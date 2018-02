Sport



Vittoria sia per gli juniores che Allievi del Calcetto Insieme. Sconfitte per Giovanissimi, C1 e D

giovedì, 22 febbraio 2018, 09:06

Sorride ancora la squadra juniores del Calcetto Insieme. La formazione di mister Valerio Brachini supera 5 a 1 in trasferta il Futsal Bagnolo grazie alle doppiette di Biagini e Giuseppe Pianderoso ed alla rete di Daniele Pianderoso. A due gare dalla fine del campionato i rossoneri sono quarti con 28 punti e, nel prossimo turno, ospiteranno Vigor Fucecchio, avanti di 5 punti. Passano ai playoff le prime quatto dei due gironi. Da queste 8 squadre uscirà quella che andrà a fare la fase nazionale.



Festeggiano anche gli Allievi che centrano la seconda vittoria stagionale. I ragazzi di Carmine Argentieri si impongono 6 a 4 sul campo del Futsal Pontedera in virtù della splendida cinquina di Jovani e del sigillo di Parenti. I rossoneri proveranno a dare continuità nella difficile gara interna contro il Gisinti Pistoia, terza forza del girone. Sconfitta di misura (6 a 5) dei Giovanissimi in trasferta contro il Gisinti Pistoia. Non bastano gli acuti di Ramacciotti, poker, e Riccio. I rossoneri navigano al quinto posto con 19 punti e cercheranno il riscatto nel prossimo turno casalingo contro il Five to Five.



Altra giornata negativa sia per la C1 che la D, entrambe guidata da mister Marco Banducci. La compagine di C1 lotta, ci prova ma alza bandiera bianca (5 a 3) nella difficile trasferta contro il Futsal Bagnolo. Non bastano le reti di Del Carlo, doppietta, e di Abdannaji. Nella prossima giornata i lucchesi saranno di scena sul campo de La Sorba Casciano. All'andata il Calcetto Insieme vinse con un eclatante 11 a 10 ed ottenne la prima ed unica (finora) vittoria stagionale. Ko in casa la Serie D contro il Montecalvoli, vittorioso 4 a 1. I rossoneri sono attesi dalla trasferta contro la Toringhese, avanti di 1 punto in classifica.