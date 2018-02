Sport



Week-end “casalingo” per le formazioni della Libertas Femminile

giovedì, 22 febbraio 2018, 14:26

Un altro week-end impegnativo per le formazioni della Libertas Femminile che giocheranno tutte in casa sul campo di San Vito. L’unica formazione che non scenderà in campo sarà quella della Juniores che osserverà la propria giornata di riposo. Per loro il campionato riprenderà sabato prossimo in casa contro la Florentia. Giocherà invece domenica alle 15,00 contro il Casentino la prima squadra che disputa il campionato di Serie C. Le ragazze di mister Elena Bruno arrivano a questo appuntamento dopo la sconfitta in trasferta contro la Virtus Chianciano, arrivata al termine di un match ben giocato dalle rossonere. Quella contro il Casentino sarà l’occasione giusta per allungare in classifica, visto che le avversarie si trovano dietro alle lucchesi. Impegno casalingo anche per le Giovanissime che sabato alle 17 riceveranno la visita dell’Arezzo. Le giocatrici allenate dal mister Filippo Del Carlo sono stabilmente al quarto posto in classifica con ventotto punti, mentre le avversarie sono ferme a tredici. Prenderà il via domenica alle 11 il campionato primaverile delle Pulcine che affronteranno i maschietti del’Accademy Porcari.

“Ancora una volta – ha commentato nel pre-gara Elena Bruno – avremmo le nostre formazioni impegnate in match non facili sul nostro campo di San Vito. Con la prima squadra ci troveremo di fronte il Casentino che arriva da una sconfitta come noi e per questo motivo sarà una partita molto dura, perché entrambe le formazioni sono alla ricerca di punti pesanti per la classifica. Anche le Giovanissime si troveranno di fronte un Arezzo che nella diciottesima giornata non ha giocato a causa di un rinvio del match contro la Fiorentina Women. Voglio fare un grosso in bocca al lupo anche alle nostre “Puclcine” che da questa settimana inizieranno il loro ampionato. Cercheremo come sempre di dare il massimo con tutte le formazioni. Tutte le ragazze si sono allenate duramente nel corso della settimana e sono certa che sarà un altro bel weekend all’insegna dei colori rossoneri”.