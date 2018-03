A Marina di Massa la Pugilistica Lucchese parte col piede giusto

Altri articoli in Sport

sabato, 24 marzo 2018, 13:47

L'Automobile Club di Lucca era presente al Caffè delle Mura, dove appassionati e curiosi si sono riuniti per attendere il passaggio delle auto, in arrivo dalla prova spettacolo di Forte dei Marmi. E tra i tanti, chi ha suscitato più emozione è stato proprio Paolo Andreucci

sabato, 24 marzo 2018, 10:01

Domani, domenica 25 marzo, al PalaVesuvio di Napoli si consumerà l'ultimo atto prima dell'inizio dei playoff che vedranno la Gesam Gas & Luce ai blocchi di partenza in quinta o sesta piazza

sabato, 24 marzo 2018, 08:44

Il primo acuto in prova speciale del Campionato Italiano Rally 2018 è del pilota siciliano Andrea Nucita, in coppia con Vozzo, a bordo della Hyundai i20 R5 “made” in Bernini. Solo sesto Paolo Andreucci con Anna Andreussi

sabato, 24 marzo 2018, 08:37

Campionato in dirittura d'arrivo e ultimi impegni per la capolista Geonova, sabato 24 Marzo alle ore 18:45 scenderà al Pala Macchia di Livorno per incontrare il Don Bosco

venerdì, 23 marzo 2018, 14:58

Sarà recuperata domenica alle 11 l’ultima gara del campionato Giovanissime. Le ragazze di mister Filippo Del Carlo saranno impegnate in casa sul campo di San Vito dove affronteranno il fanalino di coda Pontedera. Le rossonere si sono qualificate alla fase nazionale e vogliono chiudere il torneo con un bel successo...

venerdì, 23 marzo 2018, 12:31

Si preannuncia un finale di stagione speciale per le ragazze de Le Mura Spring. Tutte le categorie, a fronte degli ottimi risultati finora acquisiti, sono infatti in lizza per un trofeo