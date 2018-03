Sport



Acf Lucchese riceve la forte Novese, in lotta per il vertice della classifica

venerdì, 9 marzo 2018, 10:11

Dopo la sosta l'Acf Lucchese ospita al comunale di Porcari (domenica 11 Marzo 2018, ore 15) una delle migliori formazioni del campionato di serie B, la Novese, in piena lotta per le prime tre posizioni,essendo al quarto posto con 43 punti.



Le rossonere del presidente Marco Chiocchetti ,che grazie a una strepitosa serie si sono portate al sesto posto con 29 punti in questo difficile campionato di serie B nazionale ,hanno virtualmente conquistato la salvezza ma vogliono allungare la striscia positiva e vendicare sportivamente il 3-0 dell'andata che ancora brucia. Per quanto riguarda l'organico, tutte le giocatrici dovrebbero essere a disposizione per la partita.



Intanto la squadra si è allenata molto in questa fase di interruzione del torneo , sperimentando anche nuove metodologie di tecnica e tattica introdotte dal vice allenatore Massimiliano Murgia, prezioso tecnico che lavora insieme a Maurizio Corti, con la collaborazione della Koala Soccer School di Manuele Cacicia, apprezzato allenatore lucchese che fino a qualche mese fa ha brillantemente guidato il Crotone in serie A come vice allenatore di Davide Nicola.Un allenamento diverso che ha certamente incuriosito e impegnato le ragazze che hanno molto apprezzato questa novità, che sarà certamente ripetuta nel prossimo futuro.