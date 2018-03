Adesioni record e nomi illustri per la "prima" tricolore del Premio Rally Automobile Club Lucca

Altri articoli in Sport

venerdì, 30 marzo 2018, 13:05

Sul diamante del capoluogo si sfideranno otto squadre provenienti da tutta l'Italia, categoria Under 22, e ovviamente ci sono anche le Nuove Pantere. Il torneo si svolgerà per tutto questo lungo weekend di Pasqua

venerdì, 30 marzo 2018, 09:39

La Pugilistica Lucchese oltre all’attività sportiva ormai estesa in ogni settore del Pugilato sia a livello giovanile , agonistico e professionistico raccoglie consensi anche in ambito istituzionale portando il nome della Città di Lucca ben oltre i confini provinciali, regionali e nazionali anche con importanti trasferte internazionali

giovedì, 29 marzo 2018, 14:35

Una giovane ciclista prestata alla moda o una ragazza appassionata delle due ruote che "da grande" vorrebbe fare la modella. E' curiosa la storia della giovanissima Claudia Meucci, 19enne, fiorentina, amante del ciclismo che non disdegna servizi fotografici e sfilate di moda; il tutto in mezzo agli studi

giovedì, 29 marzo 2018, 10:19

Dopo l'esaltante exploit di cinque vittorie consecutive, che pongono le rossonere di Maurizio Corti nella possibilità di giocarsi il prestigiosissimo 5° posto nella classifica del campionato nazionale di serie B, la società lucchese guarda avanti e tende la mano alla nuova proprietà rossonera di Grassini

giovedì, 29 marzo 2018, 09:50

Terza estate con la maglia azzurra per Giuseppe Piazza, che ricoprirà il ruolo di assistente nello staff tecnico della Nazionale femminile di basket under 17 che a luglio prenderà parte ai campionati del mondo di Minsk, in Bielorussia

mercoledì, 28 marzo 2018, 16:22

Da sottolineare il riscontro cronometrico di Buchignani, un 13'17" che gli vale il 5°posto assoluto di categoria. Buon piazzamento anche per la staffetta assoluta, composta da Cogilli Paolo, Riolo Ezio e Serafini Simone, 18a all'arrivo su un totale di 56 staffette classificate