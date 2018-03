Amore & Vita - Prodir: auguri "speciali" per Gabburo in nazionale da parte di Giorgio Pagani

Altri articoli in Sport

sabato, 3 marzo 2018, 19:11

Non sono solo muscoli, non basta la sola tecnica. Se c’è una cosa che i Campionati Italiani di Cross Master svoltisi oggi a Lucca ci hanno insegnato, è che per praticare uno sport come la corsa campestre la qualità indispensabile è una passione irrefrenabile

sabato, 3 marzo 2018, 00:15

Per la Geonova inizia con questa trasferta in territorio senese, un trittico di partite molto impegnativo, la prima questa sera alle 21.15 con la Virtus Siena, al Palacorsoni di Siena, la prossima settimana sempre in trasferta con il Castelfiorentino per chiudere poi in casa con il Pino Dragons il 18...

venerdì, 2 marzo 2018, 13:00

Parte da Ragusa la rincorsa playoff della Gesam Gas & Luce campione di Italia. Domenica 4 marzo sul parquet della Passalacqua Spedizioni le ragazze di coach Serventi sono chiamate a dare seguito al buon week-end di Alessandria culminato col raggiungimento contro pronostico della finale di Coppa Italia poi persa contro...

venerdì, 2 marzo 2018, 11:41

Il presidente dell'Acf Lucchese Marco Chiocchetti interviene a seguito delle risposte di Elena Bruno sulla questione del settore giovanile della squadra."Non sono innamorato delle polemiche, ma non posso accettare che si dicano delle falsità sulla mia società, che intendo tutelare con ogni mezzo"

venerdì, 2 marzo 2018, 08:43

Dopo la salvezza conquistata con quattro giornate d’anticipo la prima squadra della Libertas Femminile che disputa il campionato di Serie C torna di nuovo in campo. Le ragazze di mister Elena Bruno giocheranno domenica alle 17 contro il San Miniato Siena in trasferta

giovedì, 1 marzo 2018, 18:59

Si è disputato a Camigliano il concentramento di questa categoria femminile per l’assegnazione dell’ultimo posto alla seconda fase a gironi regionale. Le borghigiane erano inserite nel gruppo A che le vedeva opposte alle società Vbc Arnopolis Asd di Stia e Mvtomei di Livorno