ASD Marciatori Antraccoli Lucca: grandi prestazioni nel week-end

domenica, 4 marzo 2018, 22:51

La Gesam Gas & Luce gioca una partita generosa di grande intensità ma deve cedere il passo a Ragusa che mette in mostra una Daerica Hamby d'annata, 25 punti e 14 rimbalzi, e la solita ex Chiara Consolini che realizza ad un minuto dal termine il canestro dell'allungo decisivo.Alle lucchesi...

domenica, 4 marzo 2018, 22:49

La Libertas Femminile che disputa il campionato di Serie C torna a casa con un punto dalla difficile trasferta contro il San Miniato di Siena. Le rossonere sbloccano il risultato grazie ad un rigore siglato da Bruno per un eclatante fallo di mano in area

domenica, 4 marzo 2018, 18:20

Quando stamani parlando con mio figlio ipotizzavamo la formazione della Fiorentina che oggi sarebbe scesa in campo ad Udine, avevamo qualche dubbio ma una certezza: al centro della difesa, lui, il capitano, Davide Astori. Poi un’occhiata distratta ai social e leggi quello che sembra impossibile: Astori è morto

domenica, 4 marzo 2018, 14:58

E' andata! La Geonova ha vinto sull'imbattuto campo senese, la partita con la Virtus è stata preparata a dovere e ha dato il risultato sperato, questa volta la squadra era al gran completo, anzi più che al completo, visto l'ingresso di Daniel come nuovo aggregato alla truppa di Piazza

sabato, 3 marzo 2018, 19:11

Non sono solo muscoli, non basta la sola tecnica. Se c’è una cosa che i Campionati Italiani di Cross Master svoltisi oggi a Lucca ci hanno insegnato, è che per praticare uno sport come la corsa campestre la qualità indispensabile è una passione irrefrenabile

sabato, 3 marzo 2018, 13:02

Domani sarà una giornata particolare per Davide Gabburo. Il portacolori di Amore & vita – Prodir tornerà infatti a vestire la maglia della nazionale Italiana dopo il 10° posto ottenuto alcuni anni fa al Giro dell'Appennino