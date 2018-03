Sport



Atletica Virtus protagonista ai campionati italiani di cross e regionali di Lanci

mercoledì, 14 marzo 2018, 11:30

E’ stata una presenza massiccia quella della Atletica Virtus CR Lucca ai campionati italiani di cross svoltisi a Gubbio questo weekend a testimonianza del grande investimento societario ed individuale in questa disciplina così peculiare nel mondo della atletica leggera. Ma non solo per la quantità ci siamo fatti notare: è stato infatti quasi un volo quello che Daniele Del Grande ha effettuato sul percorso da 5 km nella categoria allievi.



Contro circa 300 concorrenti provenienti da tutta Italia, il top del vivaio nazionale di corsa campestre, l’atleta simbolo del settore giovanile della Virtus sfreccia a ritagliarsi una straordinaria 12esima posizione portando i colori societari ad una manciata di secondi dal medagliere. Un risultato più che prestigioso ma ancora ben lontano dal soddisfare le ambizioni del giovane atleta, che da questa bella esperienza siamo sicuri trarrà un ulteriore stimolo a fare, nelle prossime gare, ancora di più e ancora meglio. Buona anche la prestazione di Daniele Del Nista che, come accade spesso, stacca il drappello dei suoi compagni di team andando a piazzarsi 60esimo nella classifica assoluta, mentre Tommaso Giannini, guadagnatosi il privilegio di indossare la maglia del team Toscana al criterium nazionale per rappresentative regionali, rende un buon servizio alla sua squadra sul percorso da 3 km ritagliandosi la 61esima posizione, mostrando un potenziale di crescita assolutamente da non sottovalutare. Sottotono invece la prestazione del gruppo allieve guidato da Chiara Solinas che, dopo essersi guadagnato il ticket per partecipare ai campionati italiani grazie all’ottima prestazione di Arezzo, intimorite forse dalla agguerrita concorrenza non riescono a spiccare nella competizione maggiore, rimanendo comunque dignitosamente nella seconda metà della classifica di categoria.



Un bilancio comunque positivo per la Virtus che, presente alla competizione nazionale con ben 3 squadre e una rappresentativa nel team Toscana, si afferma come una realtà vivace e ambiziosa nel colorato mondo del cross italiano, con la capacità e la voglia di sgomitare per guadagnarsi un posto al tavolo dei big. Ma non di solo cross vive la nostra società, che inanella invece altri notevoli successi al campionato invernale di lanci regionale svoltosi a Pisa al campo scuola “Cino Cini”.



A rendere onore alla Virtus Lucca qui è stata la solita Asia Salerno che, da atleta poliedrica quale è, si laurea campionessa toscana nella categoria allieve in ben due discipline. Anche stavolta infatti la giovane lucchese dimostra la propria capacità di adattarsi a discipline tra loro anche assai diverse, primeggiando sia nel lancio del disco da 1000g (con un risultato tecnico di 32,05m) che nel lancio del giavellotto da 500g (arrivato ad una distanza di 34,05m), portando quindi a casa ben due medaglie d’oro e primati regionali. Un bottino assai ricco per Asia, che appena un mese fa si era guadagnata anche un accesso ai campionati italiani di salto in alto nella categoria allieve, vinti poi dalla compagna di squadra Idea Pieroni.