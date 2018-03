Sport



Basket giovanile, successo per Le Mura Spring al campionato “Join The Game”

lunedì, 26 marzo 2018, 22:49

Grande successo per Le Mura Spring ai campionati regionali "Join The Game" di basket giovanile che si sono svolti domenica scorsa a Livorno, in contemporanea nazionale.

Delle due squadre Spring iscritte nella categoria Under 14 femminile, la prima, composta da Azzi, Caloro, Paschoulas e Zucchini (nella foto ufficiale) ha vinto il titolo regionale guadagnandosi la finale nazionale a Jesolo, l'altra, composta da Costa, Giorgi, Pellegrini e Rugani, si è classificata terza.

Il torneo "Join The Game" è riservato alle categorie Under 13 e Under 14 maschile e femminile per atleti regolarmente tesserati FIP; ogni squadra è composta di quattro atleti, dei quali tre in campo e una riserva a rotazione.

Trattandosi di un torneo all'italiana il punteggio viene attribuito come segue: Vittoria: Punti 3 Pareggio: Punti 1 Sconfitta: Punti 0. Durante la gara di 6 minuti non sono previste interruzioni di alcun tipo e l'incontro si svolge in una metà e su un unico canestro del campo di pallacanestro. Ogni canestro realizzato vale 2 o 3 punti, come da regolamento FIP. I cambi sono liberi e possono essere effettuati "in corsa" a palla non in gioco e comunque senza fermare il tempo, L'azione d'attacco parte sempre oltre la linea dei tre punti e deve durare massimo 14". Dopo ogni canestro realizzato la palla passa agli avversari, senza rimessa dal fondo campo. Il fallo in azione di tiro dà diritto ad un punto senza tiri liberi ed alla rimessa dal fondo alla squadra che lo ha subito. Il tipo di gioco in spazi ristretti privilegia ancora di più l'affiatamento tra le giocatrici e la loro tecnica individuale.

Dalle prime eliminatorie, quasi 35.000 tra ragazzini e ragazzine si sono sfidati sui campi di tutta Italia, un vero e proprio campionato nazionale che alla fine eleggerà le squadre vincitrici di ogni categoria, assegnando a ciascuna lo "scudetto tricolore". Lo scorso anno il trofeo JTG U14F andò alla ASD Basket Costa per l'Unicef di Costa Masnaga (LC), che poi si aggiudicò anche il titolo nazionale U14F.

"Sono molto contento per le mie ragazze che sono riuscite a centrare l'obiettivo delle finali nazionali - commenta coach Landini , spero possa essere il primo di una lunga serie, sia a breve che a lungo termine e che il basket porti alle ragazze tante soddisfazioni sia di squadra che come crescita personale. Credo comunque che questa sia un risultato di tutte le ragazze della squadra, in quanto questo gruppo si merita tutto la condivisione della vittoria".

Varie congratulazioni sono giunte alla società per questo risultato, tra queste anche quelle della società principale Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca che segue sempre con attenzione il vivaio Spring.