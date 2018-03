Sport



Calcetto Insieme, cinque sconfitte nel fine settimana

giovedì, 15 marzo 2018, 09:02

Fine settimana da dimenticare per le cinque squadre del Calcetto Insieme. Si ferma ai quarti di finale dei playoff l'avventura del team juniores. La squadra di Valerio Brachini perde 6 a 1 contro il Futsal Siena ma esce a testa alta. Risultato bugiardo e fin troppo penalizzante per i rossoneri che al 40' erano in vantaggio grazie al sigillo di Gabriele Biagini. A 48' arriva il pari senese e poi i lucchesi calano vistosamente ed il Futsal Siena ne approfitta andando a segno altre 5 volte. Altro passo falso della C1 che perde 8 a 3 sul campo della Lastrigiana. Non bastano una doppietta di Colarusso ed un autogol ad evitare la sconfitta.



Venerdì sera il Calcetto Insieme, ultimo con 4 punti, deve assolutamente conquistare la seconda vittoria stagionale nello scontro diretto casalingo contro Firenze, penultimo a quota 7, per agganciarlo in classifica. Battuta d'arresto anche per la D di mister Marco Banducci. I rossoneri vanno ko 7 a 1 in trasferta contro l'Oltreserchio. Gol della bandiera di Giuseppe Pianderoso. Nel prossimo turno altra trasferta per i rossoneri, terz'ultimi con 12 punti, impegnati contro il fanalino di coda Orbetello. Sconfitta di misura e a testa alta per i Giovanissimi, 2 a 1 fuori casa contro Verag Villaggio, quarta forza del girone. Per i lucchesi è andato a segno Rovai. Il Calcetto Insieme è fermo a quota 19 punti e nella prossima sfida incontrerà San Giovanni, secondo nel girone. Disco rosso anche per gli Allievi. La formazione di mister Carmine Argentieri va ko 7 a 3 in casa contro la capolista Five to Five. Reti rossonere di Barbato, doppietta, e Marmo. Nel prossimo turno il Calcetto Insieme sarà di scena a Prato