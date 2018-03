Sport



Classifica di merito 2017, la Pugilistica Lucchese avanza di una posizione

domenica, 11 marzo 2018, 15:05

In questi giorni la Federazione Pugilistica Italiana ha pubblicato la classifica di merito della stagione 2017 , classifica che prende in esame tutta l’attività pugilistica in Italia : la Pugilistica Lucchese ancora una volta conferma il trend positivo evidenziato nelle ultime stagioni con crescita sia in risultati che in numeri . Rispetto al 2016 dove la Pugilistica Lucchese si piazzò al 16° posto assoluto , il 2017 ha visto fare un passo in avanti di una posizione che coincide con il 15 posto assoluto su un totale di oltre ottocento società di Pugilato regolarmente affiliate ( siamo vicini a 900 ) ,il dato ufficiale conferma il grande sforzo del club lucchese per mantenere la Pugilistica Lucchese ai vertici del Pugilato Nazionale .

Intanto continua senza soste l’intensa attività da ring dei pugili lucchesi che ogni fine settimana salgono sul ring anche in più manifestazioni : sabato 3 Marzo nel pomeriggio mentre si stava allestendo anche la Boxing Night con il debutto nei professionisti di Demollari , semifinale del 5° Torneo “G. Nepi “ per Mattia MoriUbaldini per i senior 69 kg che perde ai punti contro Roberto Angelo ( Pegaso Boxe Capannori ) , derby tutto lucchese vinto da Roberto dopo una strenua battaglia a cui lo ha costretto Ubaldini sconfitto ma non ridimensionato . Domenica 4 Marzo sempre a Firenze per l’attesa finale dei 63 kg Junior ( Torneo Nepi ) il giovanissimo Lorenzo Garofano ( classe 2003) ha battuto ai punti dopo un bel match Romeo Niccolai ( Boxe Montecatini) ,pugile tecnico e più alto di Garofano che dopo una prima ripresa di studio ha trovato la giusta distanza andando a segno con meno colpi ma tutti efficaci . Garofano vince il Torneo e va ad affiancare gli altri vincitori della Pugilistica in questa edizione ’18 Corina Babici ( Elite 2 femminile 57 kg ) e Frugoli Lorenzo ( Junior kg 66 ) .

Sabato 10 Marzo nel pomeriggio a Firenze è tornato sul ring il giovanissimo peso massimo Nicola Santi di Gallicano seguito dal tecnico Massimo Giuliano , avversario il pugile Gabriele Anfuso ( Boxing Club Firenze ) : Santi ha vinto ai punti confermando quanto di buono aveva già fatto vedere nei precedenti incontri , peso massimo veloce di braccia ha ampi margini di miglioramento e sicuramente riuscirà a togliersi delle soddisfazioni .In serata presso i Campi a 5 dell’ Isolotto ( Firenze ) Lorenzo Frugoli il talentuoso pugile di Capannori allenato da Giulio Monselesan e Massimo Bosio per la categoria degli junior 66 kg ha affrontato David Guidi Rontani ( Samurai Firenze , 18 vittorie ,3 pari e 6 sconfitte ) pugile più grande perché youth , ne è venuto fuori un bel match il migliore della serata , Frugoli ha perso ai punti ma ha dato del filo da torcere a Rontani decisamente più forte fisicamente ( età anagrafica lo avvantaggiava perché fisicamente più sviluppato ) ma sul piano tecnico Frugoli soprattutto nella terza ripresa è venuto fuori andando anche a segno con alcuni destri molto velenosi .Test positivo per l’allievo di Monselesan anche in vista dei numerosi impegni ufficiali delle prossime settimane.