Conceria Zabri Fanini: l'inizio è ok. Ora in Francia

giovedì, 8 marzo 2018, 11:58

Idea Pieroni che, non soddisfatta del trionfo ai Campionati Italiani di Categoria Allieve Indoor di Ancona, porta a Lucca un bronzo pesantissimo nel salto in alto dalla triangolare under 20 Italia-Francia-Germania di Nantes, competendo con il fior fiore dell’atletica leggera europea da pari a pari

mercoledì, 7 marzo 2018, 17:22

Soddisfazione per la società rossonera della Libertas Femminile. Sono state infatti convocate con la rappresentativa Toscana ben cinque ragazze. Si tratta di Alessandra Giorgetti, Elisa Buratti, Giulia Martinalli, Ilaria Italiano e Alessandra Vergaro

mercoledì, 7 marzo 2018, 14:21

Il settore giovanile da grandi soddisfazioni. Adesso si attendono risultati anche dalla seniores. In estate trasferta in Scozia

mercoledì, 7 marzo 2018, 11:17

Anche quest'anno il team lucchese de L'Allegra Brigata sarà protagonista dei prossimi Giochi Nazionali Invernali Special Olympics giunti alla 29.a edizione e che si disputeranno a Bardonecchia Valsusa dal 18 al 24 marzo

martedì, 6 marzo 2018, 14:45

Inizio di stagione tutto sommato promettente per la nuova "Michela Fanini" che dopo il rodaggio nella "Settimana Valenciana" in Spagna, si è messa in evidenza anche sulle strade di casa nostra

martedì, 6 marzo 2018, 12:59

Una entusiasmante serata sportiva quella vissuta sabato 3 marzo presso il Palabasket di Ghezzano nel comune di San Giuliano Terme per l’organizzazione del Boxing Team San Giuliano Terme: tutto esaurito per assistere al match del professionista locale Nicola Henchiri e per il debutto del pugile lucchese Marvin Demollari