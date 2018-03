Daniele Riccomini argento agli Assoluti di lotta stile libero

Altri articoli in Sport

lunedì, 5 marzo 2018, 14:25

Sarà un'annata come al solito articolata e ricca di obiettivi, quella del sodalizio lucchese presieduto dal pilota Riccardo De Bellis. Il primo impegno questo fine settimana al Rally Storico "Vallate Aretine", prima prova del tricolore per auto storiche, ovviamente con una Porsche Gruppo 4

domenica, 4 marzo 2018, 22:54

Comincia bene il mese di marzo per gli atleti dell’ASD Marciatori Antraccoli Lucca che confermano grandi prestazioni anche con il mal tempo. Il week-end di sport ha visto la squadra protagonista su diversi fronti sia sabato che domenica

domenica, 4 marzo 2018, 22:51

La Gesam Gas & Luce gioca una partita generosa di grande intensità ma deve cedere il passo a Ragusa che mette in mostra una Daerica Hamby d'annata, 25 punti e 14 rimbalzi, e la solita ex Chiara Consolini che realizza ad un minuto dal termine il canestro dell'allungo decisivo.Alle lucchesi...

domenica, 4 marzo 2018, 22:49

La Libertas Femminile che disputa il campionato di Serie C torna a casa con un punto dalla difficile trasferta contro il San Miniato di Siena. Le rossonere sbloccano il risultato grazie ad un rigore siglato da Bruno per un eclatante fallo di mano in area

domenica, 4 marzo 2018, 18:20

Quando stamani parlando con mio figlio ipotizzavamo la formazione della Fiorentina che oggi sarebbe scesa in campo ad Udine, avevamo qualche dubbio, ma una certezza: al centro della difesa, lui, il capitano, Davide Astori. Poi un’occhiata distratta ai social e leggi quello che sembra impossibile: Astori è morto

domenica, 4 marzo 2018, 14:58

E' andata! La Geonova ha vinto sull'imbattuto campo senese, la partita con la Virtus è stata preparata a dovere e ha dato il risultato sperato, questa volta la squadra era al gran completo, anzi più che al completo, visto l'ingresso di Daniel come nuovo aggregato alla truppa di Piazza