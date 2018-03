Sport



Due ali d'argento per Gym Star

martedì, 27 marzo 2018, 16:40

E' stato nuovamente il campo gara di San Leonardo in Treponzio a ospitare una competizione federale questa domenica, impianto sempre più richiesto per le competizioni di ginnastica ritmica, ed è stata nuovamente Gym Star, padrona di casa, a emozionare il pubblico con la grinta delle proprie ginnaste.

La rinnovata squadra capannorese ha sfoderato due fresche formazioni, imponendosi sia nella categoria Base (Allieve) che nella categoria Up (Junior Senior), guadagnando su entrambe l'argento. Per la formazione a 5 palle nella categoria Base hanno aperto la gara, rompendo il ghiaccio della giuria, Angelica Coltelli, Alyssa Beltrami, Ilaria Riccomini, Anna Genovali e Marina Polloni (passata con coraggio da riserva a titolare, dopo l'infortunio di questo venerdì della compagna Elisa Cipriani). Il quintetto ha combattuto testa a testa con le allieve della blasonata Etruria che stavolta hanno conquistato il gradino più alto del podio, ma con punteggi vicinissimi che lasciano aperto il campionato alle sorti della seconda prova prevista per Maggio. Anche nella categoria Up il punteggio di Gym Star, raccolto alle 10 clavette da Ilaria Diciotti, Luna Cristofani, Arianna Bertolucci, Elena Torri e Fabiola Muslia sulle note di Celentano è a un passo dal primo posto, occupato per il momento dalla storica Petrarca, mentre le avversarie vengono staccate a distanza e restano perciò in coda alla classifica Up le formazioni di Etruria, Centro Ginnastica Arezzo e Il Poggetto.

Nella foto da sinistra: Cristofani, Bertolucci, Muslia, Torri e Dicotti