Due pareggi ed una sconfitta per la Libertas Femminile

domenica, 4 marzo 2018, 22:49

La Libertas Femminile che disputa il campionato di Serie C torna a casa con un punto dalla difficile trasferta contro il San Miniato di Siena. Le rossonere sbloccano il risultato grazie ad un rigore siglato da Bruno per un eclatante fallo di mano in area. Il pareggio per le padrone di casa arriva poco dopo con Presentini. Adesso le rossonere domenica riposeranno e torneranno in campo domenica 18 marzo in casa contro le Giovanigranata Monsummano. La Junioresinvece deve rimandare l’appuntamento con la vittoria del campionato al prossimo weekend. Le ragazze di Elena Bruno infatti hanno pareggiato per 3 a 3 contro la Florentia sul campo di Massa Macinaia fortemente allentato per la pioggia. Il match lo sblocca Giorgetti al 28’ del primo tempo che trasforma un rigore concesso per un fallo di mano. Due minuti più tardi arriva il raddoppio rossonero, ancora su rigore, questa volta per un vistoso fallo commesso su Acciari. Dagli undici metri si presenta nuovamente Giorgetti che realizza con freddezza. Prima del riposo, al 43’ arriva il gol biancorosso ad opera di Hilary, che è brava a sfruttare un corner e a girare di testa a botta sicura. Nella ripresa la Libertas prova a dilagare. E ci riesce al 39’ con Russo, che è brava a sfruttare un lancio pennellato di Martinelli. Quasi allo scadere la Florentia accorcia nuovamente le distanze con Erriquez. Ma le rossonere sembrano aver lasciato gli ormeggi e in pieno recupero arriva la doccia fredda con il gol del pareggio messo a segno sempre da Erriquez. A questo punto la promozione passerà dal match contro il San Miniato di domenica

Weekend nero anche le Giovanissime che tornano dalla trasferta di Firenze con una pesante sconfitta per 3 a 0 rimediata contro la Fiorentina Women. I gol per la formazione di casa portano la firma di Xhemaj, Campi e Innocenti Spada. Domenica le ragazze di mister Del Carlo osserveranno il proprio turno di riposo. Torneranno di nuovo in camppo domenica 18 nella trasferta di Pontedera.

“Non è stato un weekend molto fortunato – ha commentato Elena Bruno– anche se abbiamo ottenuto due pareggi ed una sconfitta. Con la prima squadra abbiamo conquistato un buon punto contro un avversario ostico come il San Miniato di Siena. Peccato per le Juniores che nel finale hanno subito la rimonta della Florentia. Per le Giovanissime invece la partita è iniziata subito in salita”.