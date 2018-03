Sport



Ego Women Run 2018: lo spirito di solidarietà più forte delle minacce di pioggia

venerdì, 16 marzo 2018, 18:35

Nonostante il tempo incerto e le minacce di pioggia domenica 18 marzo ore 9 sono chiamate a raccolta tutte le donne lucchesi e non solo, ognuna con la sua andatura: a corsa, marcia, con i passeggini per le mamme, con i cani al guinzaglio, in gruppo, con le amiche.

L'occasione è perfetta per dimostrarsi vere guerriere e contribuire ad un obiettivo di solidarietà importantissimo: la raccolta di fondi per il sostegno alla prevenzione del tumore alla mammella e del disturbo alimentare comportamentale.

Straordinaria e incredibile, come ogni donna, la Ego Women Run è arrivata alla sua quarta edizione: l' unica corsa tutta al femminile di Lucca!

Ognuna di noi con la sua presenza consapevole alla EWR2018, che è sempre il primo atto d'amore verso se stesse.

Una pacifica e solidale invasione "lilla", il colore della campagna che ricorda l'impegno costante verso tutti i disturbi alimentari e obesità, per la cui sensibilizzazione alla terapia e alla cura quest'anno la EWR2018 volge la sua attenzione, unitamente all'impegno circa la prevenzione del tumore al seno. Tutti i ricavati delle iscrizioni, infatti, sono destinati all'Associazione A.C.C.A.LuccaOnluseall'Associazione "Silvana Sciortino", che si occupano rispettivamente delle due problematiche.

EWR2018 fa parte dei progetti speciali "Lucca si muove con noi", che promuovono e valorizzano il legame con il territorio oltre a diffondere i sani valori wellness. In collaborazione con Lucca Marathon e con il patrocinio del Comune di Lucca e Confcommercio per l'imprenditoria al femminile, quest'anno abbiamo ricevuto anche il supporto anche dell'Azienda Sanitaria Toscana Nord-Ovest con questa motivazione:

"Si tratta di un'iniziativa molto importante che rientra nella promozione di stili di vita salutari e nella lotta alla sedentarietà, oltre a rappresentare un momento di benessere utile anche a fini ricreativi".

EVENTI COLLATERALI:

Il 17 marzo il Convegno "Fame di serenità": incontro e testimonianze di terapia sui disturbi alimentari

In 35 anni di storia Ego abbiamo conosciuto tantissime persone che hanno felicemente raggiunto i propri obbiettivi di forma fisica in salute, con un adeguato programma di fitness e il monitoraggio del nostro team di professionisti. La gestione del peso corporeo è solo uno degli aspetti di un corretto stile di vita incentrato sul benessere e sulla salute, ma spesso diventa una ossessione. La visione e la percezione del proprio corpo degenerano in malattie molto pericolose, che possono annidarsi anche nelle nostre erronee abitudini quotidiane : fame emotiva, anoressia, bulimia, obesità, sono disturbi alimentari da prevenire e curare.

Quest'anno la Ego Women Run accende quindi responsabilmente i riflettori su questa drammatica fetta di disagio del mondo femminile e non solo. Parte del ricavato dell'evento sarà destinato anche all'Associazione A.C.C.A. Lucca Onlus e sabato 17 marzo alle ore 11.00 presenteremo il convegno "Fame di serenità", conla partecipazione della responsabile clinica dell'Associazione, la dott.ssa Valentina Aletti, insieme alla biologa nutrizionista Elena Martinelli. Affronteremo, con testimonianze dal vivo, una riflessione di profonda sensibilizzazione verso la realtà dei disturbi alimentari: come prevenirli, affrontarli e superarli.