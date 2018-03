Sport



Festa sociale annuale per l’asd Marciatori Antraccoli

lunedì, 12 marzo 2018, 22:15

Nello scenario del circolo “Le Vele” di San Donato, Lucca, si è svolta la festa sociale annuale dell’ A.s.d. Marciatori Antraccoli. In un ambiente accogliente e gremito è stato il presidente della Società, l’antraccolese Giancarlo Raschioni a portare i saluti ai presenti, presentando il nuovo Consiglio direttivo eletto a dicembre e insediato a gennaio (sul sito del gruppo, rinnovato e live da oggi, nella sezione organigramma tutti i dettagli delle cariche) e sottolineando gli splendidi risultati traguardati nel 2017 e quelli già ottenuti da inizio anno oltre che alle sfide che avremo avanti nel proseguo dell’anno a cominciare dalla nostra sgambata, nell’ambito del trofeo Podistico Lucchese, che sarà il 27 maggio e la nostra staffetta del Pioppino che organizzeremo, nell’ambito del Criterium Podistico toscano, il prossimo 22 settembre, entrambi gli eventi con partenza dallo spazio sagra di Antraccoli, come vuole la quarantennale tradizione a cui tutto il consiglio direttivo del gruppo sta già lavorando duramente affinchè riescano al meglio.

Parole importanti anche dal vice presidente, Alessandro Orsolini “Il nuovo consiglio sostenuto dal nostro presidente avrà il compito di portare avanti il gruppo e di perseguire come sempre l'obbiettivo principale che è quello della promozione del nostro sport in ogni suo aspetto ,ed in questa ottica esprimo la nostra grande soddisfazione per il grande aumento di iscritti che abbiamo avuto.”

Molto gradita la presenza dell’ospite, l’Assessore Stefano Ragghianti, Assessore con delega a cultura, turismo, sport, edilizia sportiva e gemellaggi del Comune di Lucca, che ha confermato che nel calendario degli eventi 2018 è stata inserita anche la nostra sgambata del 27 maggio prossimo.

La giornata è cominciata con la partecipazione alla 1° Passeggiata Fornacina, corsa del T.P.Lucchese, organizzata molto bene dal Gruppo Marciatori Fidas di Fornaci di Barga con percorsi collinari non competitivi di 1, 3, 8, 15 km.

Mentre alcuni competitivi (E. Gasperetti, K.Sichi, D. Serafini, A. Figliolino, A. Amidei e M.”Wiki” Vitellaro) si sono cimentati nella 10.000 m denominata “La Strapazzata” di Lastra a Signa che è si è svolta nei dintori della cittadina fiorentina. Donatella Serafini ha portato sul podio i colori dell’Asd Antraccoli, giungendo seconda di categoria, mentre Kelly Sichi (19° assoluta) è salita sul gradino più alto del podio nella speciale classifica dedicata ai donatori di Sangue.

Mentre alla “34° Scarpinata per le colline pratesi”, corsa podistica semicompetitiva di 13 km, il nostro Alberto Frediani è arrivato 10° assoluto e bella prestazione anche per il nostro .

La giornata sociale è proseguita con la S.S. Messa presso la parrocchia di Picciorana in memoria dei podisti del nostro gruppo scomparsi.

Poi ci sono state le premiazioni per la stagione 2017 e molti sono gli atleti saliti sul palco dei premiati.

Cominciando dai ragazzi, futuro della nostro gruppo sportivo, il premio giovani, riservato a chi ha meno di 12 anni è andato a Matteo e Valentina Bonvino; mentre Giuseppe Pucci è il nostro marciatore da più tempo.

Il premio fedeltà quest’anno è andato a Cristina Pucci e Domenico Astarita (questo è un premio assegnato alla famiglia che per 5 anni consecutivi ha effettuato almeno 15 marce/anno).

Mentre le famiglie con più marce sulle gambe sono state quella di Giovanna Campigli e Agostino Bianchini con 159, la famiglia Giuseppina e Giuliano Orsi con 127 ed, infine, quella di Dolores Ferri e Matteo Rubino con 120.

Le premiazioni sono preseguite riconoscendo coloro che hanno effettuate più marce: Giuliano Orsi e Dino Colombini hanno ricevuto la “Laurea ad Honorem” per aver traguardato le 2.000 marce; Giovanna Campigli che dal 1989 al 2017 ha effettuato ben 1.500 marce percorrendo 10.611 km, ha ricevuto il hanno ricevuto la “Diploma ad Honorem”.

Mentre ai nostri marciatori Giuliano Dini e Graziella Casotti è stato rilasciato il “diploma” per aver partecipato a 1.000 marce. Infine, una targa ricordo per Luca Del Ministro e Leandro Casini per le loro 500 marce.

Tra i premiati 2017 spiccano i marciatori assidui Giuseppina Carbone con ben 99 marce nell’anno appena trascorso, Agostino Bianchini e ancora Giovanna Campigli con 79 e Luca del Ministro con 76, oltre che a numerosi altri che purtroppo non riusciamo ad elencare tutti. Sono stati premiati, infatti, ben 101 atleti ovvero tutti coloro che hanno effettuato almeno 15 corse podistiche nel corso del 2017; tra loro ricordiamo coloro che hanno percorso più km nell’anno: il nostro ultra-maratoneta Giulio Davini 1107 km, il nostro atleta di trail Giovanni Petruzzi con 904 km, gli atleti agonisti Andrea Pelleriti (822 km), Domenico Astarita (804 km), Serena Buti (800 km), l’altro ultra-maratoneta del gruppo Mauro Fenili (798 km) e Rosario “lo zione” Vitellaro con 797 km.

L’A.s.d. marciatori Antraccoli Lucca, si presenta, quindi, nel 2018 con atleti, competitivi e non, molto motivati e conferma essere un gruppo molto unito e affiatato pronto ad una stagione di alto livello, sia individuale che di squadra, con ambizioni di spessore ed il mirino puntato non solo alla sgambata del 27 maggio e alla staffetta del 22 settembre ma anche pronto alla conquista di numerosi podi.

