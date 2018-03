Sport



Geonova a Livorno per mantenere la vetta

sabato, 24 marzo 2018, 08:37

Campionato in dirittura d'arrivo e ultimi impegni per la capolista Geonova, sabato 24 Marzo alle ore 18:45 scenderà al Pala Macchia di Livorno per incontrare il Don Bosco,

Partita che non dovrebbe presentare particolari difficoltà per i ragazzi di Piazza, le due squadre sono agli antipodi della classifica della serie C Gold, 38 punti per la Geonova, in vetta alla classifica e 12 per il Don Bosco, in penultima posizione.

L'ordine di scuderia è vincere, " adesso ci aspettano le ultime tre partite e ad iniziare da Livorno le vogliamo vincere tutte e tre, sarà difficile, ma come sempre ce la metteremo tutta, se ci riesce vogliamo chiudere in testa questo campionato per avere una migliore situazione ai Play-off " questo il pensiero di Piazza

Dalla sponda livornese, troveremo in panchina coach Russo più che mai determinato a non rendere facile la partita ai lucchesi, nelle ultime partite giocate, il Don Bosco ha collezionato due vittorie e una sconfitta la settimana scorsa, contro la Virtus Siena.

Un vittoria darebbe ai livornesi la possibilità di uscire dalla penultima posizione e tentare in finale di campionato di risalire la classifica per avere scontri più "facili! Nei play-out