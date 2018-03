Sport



Geonova a Siena in cerca di gloria

sabato, 3 marzo 2018, 00:15

Per la Geonova, inizia con questa trasferta in territorio senese, un trittico di partite molto impegnativo, la prima questa sera alle 21.15 con la Virtus Siena, al Palacorsoni di Siena, la prossima settimana sempre in trasferta con il Castelfiorentino per chiudere poi in casa con il Pino Dragons il 18 marzo, partite che con molta probabilità decideranno le posizioni finali di questo campionato di C Gold, in vista dei play-off.

Coach Piazza questa volta va dritto al nocciolo "loro sono sicuramente i più forti del campionato, hanno sette giocatori, che ruotano molto bene, forse sono leggermente inferiori fisicamente al Pino, ma molto bravi tecnicamente".

Ci tiene a precisare che questa volta la partita sarà davvero difficile, all'andata finì 68/64 in un finale un po' convulso, con una Geonova senza il suo capitano Loni, poi ancora l'occasione di confrontarsi con la Virtus è capitata a Firenze in Coppa ed anche in quella occasione, ne uscì sconfitta per 65/56, tra le fila della Geonova mancava uno degli uomini cardine di questa squadra, Domenico De Falco.

Tra un po' di modestia e un pò di scaramanzia Piazza ci dice "se ne abbiamo perse due un motivo ci sarà, per batterli ci servirà un impresa e noi proviamo a farla questa impresa, non è che se in questo momento abbiamo i play-off sicuri, tiriamo i remi in barca e aspettiamo la fine del campionato, noi scendiamo in campo sempre per il miglior risultato e se ci riesce per arrivare primi, anche se sarà difficilissimo".

Alla Virtus crediamo che i pensieri e propositi siano gli stessi che girano in casa Geonova, forse forse con un po' di preoccupazione in più, devono recuperare i due punti persi per strada contro il Castelfiorentino per cercare di riconquistare la vetta, per cui sarà imperativo per la Virtus cercare di ottenere il massimo risultato questa sera, perché la settimana successiva dovranno affrontare il Pino Dragons e il risultato non sarà affatto scontato, ecco che perchè per i senesi diventa una assoluta necessità tentare di portare a casa i due punti in palio.