Sport



Geonova chiude il "trittico di ferro" contro Enic Firenze

venerdì, 16 marzo 2018, 09:43

Ultima partita del trittico di ferro, Virtus, Castelfiorentino e adesso l'Enic Firenze, tre partite belle toste a cui è andata incontro, in chiusura di campionato la Geonova, condotta da Coach Piazza, l'unica casalinga delle tre, una partita importantissima che avrà bisogno del sostegno di tutto quanto il pubblico amico, serva questa cosa, anche da invito per tutti i tifosi e appassionati di basket perché affollino le gradinate del Palatagliate per sostenere la Geonova

Sabato alle 19:00 scenderà a Lucca la Enic Firenze, più conosciuta come Pino Dragons, sarà uno scontro al vertice, tra due squadre che da inizio campionato stanno sgomitando per rimanere ognuna, da sola in testa alla classifica.

Sia la Geonova che il Pino sono reduci da una sconfitta subita la settima scorsa, i lucchesi l'hanno rimediata sul campo del Castelfiorentino, una sconfitta che potrebbe essere definita un vero e proprio incidente di percorso per come si è concluso l'incontro, di diverso tono invece la sconfitta subita in casa dai fiorentini ad opera della Virtus Siena, l'altra forte compagine che per diverse settimane ha vissuto in coabitazione con Geonova e Pino nell'attico della classifica.

Si preannuncia una bella partita, fisica e anche con qualche scintilla, i ragazzi di Piazza vogliono rifarsi di quei 21 punti che li condannarono alla prima sconfitta in campionato, nella decima giornata del girone di andata, un operazione difficile, ma non impossibile e comunque l'importante, più che ribaltare il risultato, è conquistare altri due punti, questo il "leitmotive" che il coach ripete da inizio anno come un mantra.

Cosa pensa del Pino coach Piazza ce lo ha spiegato molte volte e sopra tutto in questa occasione lo ribadisce " l'ho sempre detto e sostenuto, per me il Pino è la squadra più forte, difficile da battere, sono molto fisici e hanno buoni giocatori", più di questo però non dice..

Questa volta il coach non cita nessun avversario, non svela nulla, rigorosamente tutto top-secret, non vuol dare nessun tipo di vantaggio al Pino, ne vuole far sapere cosa teme di più della squadra gigliata, nell'incontro dell'andata i fiorentini vinsero 83/62 e portano in doppia cifra ben 6 giocatori, ragazzi che rispondono al nome di Poltroneri, Passoni, Mangini e altri.

Alla fine però a Piazza, un messaggio scappa, forse però è più un monito indirizzato agli avversari "beh se siamo primi, a pari punti con loro, un motivo ci sarà" insomma si dovrà stare attenti, ma l'Enic Firenze Pino Dragon è avvertita.