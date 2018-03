Sport



Geonova sconfitta dal Castelfiorentino

lunedì, 12 marzo 2018, 00:17

Non è andata. La Geonova ci ha provato, provato in tutti modi, alla fine però si è dovuta arrendere al Castelfiorentino, dopo una rincorsa durata trentasei minuti. Il primo quarto è stato il più difficile, i padroni di casa partono forte, a turno va a canestro tutto il quintetto messo in campo, la Geonova risponde con De Falco, Romano e Loni, ma i punti sono pochi, il primo quarto si chiude 21/13, otto punti difficili da recuperare quando di fronte si ha un avversario come il Castelfiorentino.

Un secondo quarto più equilibrato che manda comunque la Geonova negli spogliatoi sotto di dieci, al rientro in campo i bianco/rossi sono molto più determinati, facendo sue il terzo periodo, portandosi a meno quattro.

Nell'ultimo e decisivo quarto le squadre se la giocano a colpi di canestro, fino a quando i ragazzi di Piazza impattano a quota 60, due minuti dopo sono avanti di tre lunghezze, restano ancora 120 secondi da giocare, 120 secondi per giocarsi la vetta della classifica, 120 lunghissimi secondi per vincere, carichi di tensione e stress.

Il Castello va canestro, più uno ancora per la Geonova a soli 7 secondi, il gioco è in mano ai padroni di casa, fallo e il Castello è in lunetta, due su due, adesso i lucchesi sono sotto di uno, restano ancora 3 secondi, fallo e tiri liberi per il Castelfiorentino, il polso si spezza bene, due su due, resta ancora un solo secondo, ma è un battito di ciglia che non può bastare per raggiungere l'over time.

Il Castelfiorentino, anche se con fatica, mantiene l'imbattibilità casalinga, guadagnando due punti che gli permettono di risalire ancora la classifica, mettendosi alle costole della Virtus Siena, il prossimo appuntamento sarà casalingo contro la compagnia di vetta, il Pino Dragons.

21/13 – 16/14 – 13/19 – 19/20

21/13 – 37/27 – 50/46 – 69/66

La Falegnami ABC Castelfiorentino: Montagnani 15, Belli F. 10, Belli A. 10, Cecchi, Tozzi 13, Cantini, Ticciati, Papi, Daly 2, Verdiani 10, Puccioni 9, Delli Carri. All. Betti

Geonova: Danesi 2, Balducci ne, Loni 12, Russo, Del Debbio 11, Giovannetti, Lombardi 2, De Falco 11, Pierini, Romano 28 All. Piazza