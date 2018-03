Sport



Gesam: vincere per conquistare il quinto posto in griglia play-off

sabato, 24 marzo 2018, 10:01

Domani, domenica 25 marzo, al PalaVesuvio di Napoli si consumerà l'ultimo atto prima dell'inizio dei playoff che vedranno la Gesam Gas & Luce ai blocchi di partenza in quinta o sesta piazza. Le posizioni ancora in bilico, arrivati al quarto turno di Round of Challenges, sono quelle che riguardano Lucca/San Martino per il quinto posto e Torino/ Broni per il settimo, le altre squadre sono già certe della propria posizione.



La gara tra Gesam Gas & Luce e Saces Mapei è probabilmente quella più interessante in ottima post season con le lucchesi che in caso di vittoria si guadagnerebbero l'abbinamento proprio contro la squadra di coach Molino e le partenopee, già certe del quarto posto, che senza pressioni potranno giocare la partita consapevoli che il risultato del PalaVesuvio regalerà loro in dote una tra Lucca (perdendo) e San Martino di Lupari (qualora le venete superassero Broni, vincendo). Nelle file di Napoli dovrebbero rientrare a disposizione sia Sabrina Cinili che la lungodegente Debora Gonzales, condizionale d'obbligo visto l'imminente inizio dei playoff, ma soprattutto la confortante prestazione di domenica scorsa, quando a rotazioni ristrette, le campane hanno comunque avuto la meglio sulla Fila San Martino.Lucca si presenterà invece al completo, nonostante qualche acciacco fisico fisiologico di fine campionato con Udodenko e Tognalini che si sono allenate a scartamento ridotto in settimana.



A presentare la partita coach Serventi "Sicuramente è una partita che conta, ma anche se non contasse l'approcceremmo comunque dando il massimo. In questo momento abbiamo bisogno di trovare autostima ed entusiasmo in vista dei playoff. Troveremo una tra Napoli e Ragusa, due squadre costruite con un budget ben diverso dal nostro, molto attrezzate, due squadre molto complicate da affrontare. Noi ci teniamo a fare una bella figura domenica, ma sappiamo che affrontiamo una formazione, che seppure senza una lunga, resta molto forte come dimostrato dalla vittoria contro San Martino".



Coach Serventi fa il punto anche sull'eventualità di giocare i quarti di finale al meglio delle 5 partite: "La formula 3 su 5 premia la regolarità, col 2 su 3 forse è maggiore la possibilità di fare la sorpresa, ma in questo momento non sono interessato all'argomento. Dobbiamo migliorare noi stessi e il livello delle nostre prestazioni, guardare partita per partita con la voglia di fare il massimo sempre, poi sarà il campo a dire se sarà stato sufficiente a regalare soddisfazioni a noi e ai nostri tifosi".



Palla a due fissata per le ore 18.00, diretta streaming sul canale youtube della Lega Basket Femminile.



La gara in realtà sarà trasmessa in diretta ma su Sportitalia Canale 60 del digitale terrestre e 225 della piattaforma Sky