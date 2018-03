Sport



Giochi Invernali Nazionali a Bardonecchia: ecco gli atleti lucchesi de l'allegra brigata che vi parteciperanno

mercoledì, 7 marzo 2018, 11:17

Anche quest'anno il team lucchese de L'Allegra Brigata sarà protagonista dei prossimi Giochi Nazionali Invernali Special Olympics giunti alla 29.a edizione e che si disputeranno a Bardonecchia Valsusa dal 18 al 24 marzo. Un evento sportivo a carattere nazionale dove vede impegnati: 474 atleti in gara nelle seguenti discipline; corsa con le racchette da neve, sci nordico, sci alpino e snowboard; 126 tecnici; 84 accompagnatori e 197 familiari. Ai Giochi Nazionali Invernali di Bardonecchia si farà sport insieme, atleti con e senza disabilità intellettive, con il medesimo obiettivo: migliorare il proprio benessere fisico e allenare la mente all'abbattimento delle paure, degli stereotipi e dei pregiudizi. Partecipare a questi eventi ed in questo caso nazionali, dona agli atleti una grande opportunità per mettersi in gioco, aprirsi alla conoscenza di altri territori, di crescere rendendosi più autonomi e consapevoli delle proprie potenzialità. Indubbiamente sarà occasione da cui si torna a casa insieme, con un bagaglio più ricco sia per le medaglie vinte sia per l'esperienza appena vissuta. La disabilità intellettiva lascia dunque il passo alle straordinarie capacità che gli atleti Special Olympics sanno mettere in pista, o sul campo di gioco, quando si tratta di tener fede al loro Giuramento: “Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze”.

Per quanto riguarda la nostra parte, ovvero quella degli atleti lucchesi de L’Allegra Brigata sono ben allenati, carichi e con lo spirito giusto a partecipare a questi giochi nazionali invernali, dando il meglio di loro e sicuramente puntando a portare a casa medaglie dal metallo importante.

<<Siamo mentalmente e fisicamente pronti. Queste le parole dei tecnici della Focolaccia, a conclusione degli allenamenti al Passo delle Radici. La Focolaccia - spiega la coordinatrice tecnica della brigata Claudia Maiorano - storica associazione sportiva di sci di fondo, da anni collabora con noi per preparare al meglio gli atleti speciali della lucchesia, con passione, professionalità e affetto. Sarà sicuramente una splendida settimana quella che ci prestiamo a vivere, una settimana di gare dove gli atleti andranno a misurare e cercare di migliorare le proprie prestazioni di anno in anno, una settimana tra amici e nuovi amici, perché il potere dello sport è capillare, una settimana di medaglie e di tante belle emozioni... un grazie va come sempre a chi contribuisce con poco o tanto a queste meravigliose avventure: "il mondo di Claudio Marchini " nella persona dell'amico Celestino, la Focolaccia, i volontari/atleti partner e naturalmente non per ultimi i nostri atleti>>

Il team lucchese in partenza per Bardonecchia sarà composto da 16 atleti che gareggeranno nelle discipline di sci di fondo e corsa con le racchette da neve: Kleo Provvedi (classe 1995), Laura Vittorini (1981), Sara Matteucci (1994), Samantha Incrocci (1979), Rachele Bertolozzi (1987), Marina Petri (1990), Marzia Remedi (1977), Matilde Zipoli (1993), Loretta Pantera (1976), Lorenzo Fazzi (1993), Davide Auricchio (1995), Manuel Ricci (1995), Luciano Ragghianti (1987), Benedetto Wolkestein Braccini (1983), Guido Settimelli (1973), Luca Nannini (1989); dai tecnici della Focolaccia: Mauro Guidotti, Roberto Cerri, Luciano Lucchesi, Mauro Fanucchi, Luciano Fanucchi; da1 capo delegazione Claudia Maiorano e dai volontari/atleti partner: Patrizia Lorenzoni, Silvia Barbetti, Maria Rama, Shu Gomez.