In campo solo le Giovanissime e le Pulcine. Fermi gli altri campionati. Cinque giocatrici impegnate nel Torneo delle Regioni

venerdì, 23 marzo 2018, 14:58

Sarà recuperata domenica alle 11 l’ultima gara del campionato Giovanissime. Le ragazze di mister Filippo Del Carlo saranno impegnate in casa sul campo di San Vito dove affronteranno il fanalino di coda Pontedera. Le rossonere si sono qualificate alla fase nazionale e vogliono chiudere il torneo con un bel successo davanti al proprio pubblico. Fermo invece il campionato di Serie C, mentre le Juniores sono in attesa dell’inizio del Coppa Toscana prima di partire per la fase nazionale. Intanto le Pulcine, che giocheranno domenica al campo El Nino alla Santissima Annunziata alle 10,30 contro l’Atletico Lucca, giovedì hanno partecipato alla Danone Cup U12. Alla competizione oltre alle rossonere hanno preso parte, la Fiorentina, il Pisa, il Livorno e il Rinascita Doccia. Una manifestazione importante che ha permesso alle più piccole di vivere una bellissima esperienza che proseguirà martedì a Firenze al Malmantille. E’ partita invece venerdì l’avventura di Alessandra Giorgetti, Elisa Buratti, Giulia Martinelli, Ilaria Italiano e Alessandra Vergaroche parteciperanno al Torneo delle Regioni che si gioca in Abruzzo.

“Siamo alla fine anche del campionato Giovanissime – ha commentato Elena Bruno – e anche se abbiamo già conquistato il pass per le fasi nazionali, vogliamo conquistare una vittoria per chiudere in bellezza. Per quanto riguarda gli altri campionati siamo fermi e riprenderemo dopo le feste pasquali, ad eccezione delle Pulcine che giocheranno domenica contro l’Atletico Lucca e martedì nella Danone Cup. Tutta la nostra società vuole fare infine un grande in bocca al lupo alle ragazze che sono state convocate con la rappresentativa e che prenderanno parte al Torneo delle Regioni. Per noi questo è un motivo di grande orgoglio e soddisfazione e sono sicura che le nostre “bimbe” daranno il massimo come sempre”.