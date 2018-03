Sport



In un pomeriggio surreale, triste, commovente, l'addio di Firenze a Davide Astori

domenica, 11 marzo 2018, 18:56

di marco materassi

In un pomeriggio surreale, velato da una profonda tristezza, commovente e struggente al tempo stesso, Firenze saluta il suo "capitano". In uno stadio Franchi gremito da quasi trentacinquemila spettatori, la Fiorentina e i suoi tifosi hanno voluto rendere omaggio ad un ragazzo, un calciatore amato da tutti.

Come se, nonostante un tempo inclemente, nessuno volesse mancare per dire "ciao", "addio", "non ti dimenticheremo mai" ad un ragazzo che si era fatto voler bene per la sua correttezza, semplicità da una città e non solo, intera. Un pomeriggio scandito da tanti momenti che resteranno per sempre nella mente e nei cuori.

Fin dall'ingresso delle squadre in campo, accomunate in un grande unico applauso, dal silenzio assordante del minuto di raccoglimento prima dell'inizio della partita, dalla commozione e dalle lacrime di tutto uno stadio quando al minuto tredici (il numero di maglia di Astori), la partita si è fermata, e nella Fiesole migliaia di palloncini rossi e bianchi hanno composto una gigantesca scritta "Davide 13".

I molti striscioni per ricordarlo tra i tanti quelli della Fiesole che recitavano: "Ci sono uomini che non muoiono mai, ci sono storie che verranno tramandate in eterno... buon viaggio Capitano" e "le lacrime di una intera città, il legame da qui all'eternità".

Sui i volti la pioggia mescolata alla lacrime che senza nessun ritegno scendevano, creando un'atmosfera indescrivibile, come in una scena di una "bellissima tristezza". In mezzo scorrevano i minuti di una partita che era solo una formalità.

Applausi, cori, una ritrovata unità di intenti, con la presenza dei fratelli Della Valle lungamente applauditi, la voglia di dedicare al capitano la vittoria, ma più che altro la voglia di dire "per noi sei sempre qui", per noi "sei sempre il nostro baluardo. In un pomeriggio a tinte forti, dove le emozioni sono irrazionali, c'è la logica dei numeri a confermare come a volte i segni del destino siano sempre presenti: il gol alle ore 13, con la presenza numero 13 del suo marcatore, tredicesimo marcatore tra i viola, lui il sostituto di Astori, che ha la maglia numero 31 i numeri invertiti di quella di Davide.

A sottolineare che forse il destino segue un suo percorso, un suo disegno. Alla fine i giocatori stremati dalla tensione si sono recati sotto la curva Fiesole, la curva degli ultras viola, per dire grazie, per sentire ancora una volta quel calore, che tutto lo stadio ha trasmesso, che ti dà forza per andare avanti, per continuare quel cammino che proprio Astori aveva indicato.

Perché come dice la splendida canzone di Jovanotti, scelta come accompagnamento del video che la società viola ha dedicato al suo capitano, c'è sempre tempo e voglia per vivere, perché può succedere che se lo vogliamo i "salici ridono" e "piangono i comici", e soprattutto se alzi gli occhi puoi vedere chi magari da un angolo ti guarda e sorride.

Oggi da un angolo del cielo Davide ha visto i suoi compagni correre, giocare, lottare e vincere, e come sempre ha sorriso.