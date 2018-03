Sport



Incognita maltempo per la trasferta ligure dell'Acf Lucchese Femminile

venerdì, 16 marzo 2018, 12:57

Viste le previsioni, c'è la paura di ripetere la trasferta a vuoto dello scorso anno, quando l'Acf Lucchese si presentò a Genova per giocare contro l'Amicizia Lagaccio, ma dovette tornare indietro senza disputare la partita a causa del sintetico allagato. Comunque sia le rossonere del presidente Marco Chiocchetti hanno preparato bene questa gara, nonostante il maltempo.La squadra è ferma da due settimane, per la sosta del 4 marzo e per la gara rinviata domenica scorsa, contro la Novese. Tutto l'organico è disponibile per la trasferta ligure,con qualche dubbio su Carlotta Masè che si è allenata a ritmo ridotto, ma che comunque sarà in campo con la sua solita capacità e grinta.



"Dopo una striscia di quattro vittorie consecutive, ottenute anche giocando un buon calcio, questa sosta prolungata dalle condizioni pessime del terreno di gioco non ci aiuta- afferma il tecnico Maurizio Corti- perché c'è il rischio che ci abbia fatto perdere questo momento magico. Anche la situazione metereologica non ci ha aiutato nella consueta sequenza di allenamenti, visto che qualche seduta l' abbiamo dovuta fare cercando di neutralizzare le pessime condizioni del campo di gioco. Per quanto riguarda l'Amicizia Lagaccio, all'andata è stata la prima vittoria che abbiamo fatto con me in panchina, con reti di Nellini e Biancalana e quindi è stato un po' il punto di partenza di un girone importante che ci vede ora in una posizione di rilievo in questo difficile campionato di serie B nazionale. Le insidie di questa gara sono certamente molte, ma ora siamo convinti delle nostre possibilità".