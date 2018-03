Sport



La Ginnastica Ritmica Lucca sbanca Firenze al campionato regionale “Ritmica Europa”

mercoledì, 14 marzo 2018, 09:10

Domenica 11 marzo si è svolta a Firenze, presso il Complesso Sportivo della Montagnola, la seconda prova del Campionato Regionale di Ritmica Europa, con l’organizzazione della società fiorentina della Ginnastica Iris, che ha visto scendere in pedana circa 250 atlete, provenienti da tutta la regione.

Lungo è l’elenco delle farfalle lucchesi che si sono ottimamente distinte al palasport di Firenze conquistando ben otto titoli regionali. Iniziamo dalle ginnaste più giovani, che si presentavano in pedana praticamente alle prime prove da individuali. Per la categoria EASY 1° fascia (8/9 anni), 1° posto e titolo regionale per Irene Spina e ottimo 2° posto per Francesca Bonvino. Per la categoria EASY 2° fascia,

1° posto e titolo regionale Martina Chiocchi e 2° posto per Franciosini Martina. Per la categoria JOY 1° fascia (8/9 anni),vittoria e campionessa regionale per Martinelli Vittoria, secondo posto per Gemma Bertolani, quarto posto per Giulia Susulete.. Per il JOY 1° fascia (10 anni), primo posto per Luisa Abballe, seconda Lara Giannecchini e quarto posto per Flavia Vezzoso, che, però, con i punteggi della prima prova, si laurea lo stesso Campionessa regionale.

Per la categoria JOY 2° fascia,oro perSabrina Ionescu, secondo posto per Alice Landucci, quarta Anita Villone, sesta Ioana Neacsu , 7° posto per Nicole Lazzarini , a chiudere 12° posto per Corinna Belmonte e 17° per Rachele Giorgetti, brava e coraggiosa a scendere in pedana debilitata dall’influenza. Per il JOY 3° fascia (13 anni),secondo posto per Greta Lazzarini, 4° posto per Nicole Marraccini, 6° Matilde Petretti, 7° per Carlotta Di Grazia e 14° posto per Ludovica Orsi. Per la categoria JOY 3° fascia (14/15 anni),7°posto per Elena Antonia Ilie ed

11° per Emma Froli. Nella categoria SILVER 1° fascia (8/9 anni), bella vittoria e titolo regionale per Agnese Di Mauro, secondo posto ancora lucchese con Dalia Conti.

La categoria SILVER 2° fascia ha visto arrivare al 2° posto Ambra Paladini, al 4° Diletta Lapini e all’11° Victoria Stoilov.

Per la categoria SILVER 3° fascia (13 anni), grande vittoria perGiada Lamberti e titolo di Campionessa regionale, podio tutto lucchese con al 2° posto Vanessa Viotto e al terzo Giulia Custer, 4° Agnese Cabib e 5° Giulia Bottaini.

Per il SILVER 3° fascia (14/15 anni), trionfo perBeatriceRosati, che si laurea anche campionessa regionale, al terzo posto Sofia Pardini, al 4° Alice Puccinelli, al 5° Nicole Scoma, al 7° Caterina Bandoni e all’8° Marta Braschi. Altro titolo regionale, nel SILVER 4° fascia, con anche vittoria di gara perGiulia Graziani, 2° Tina Sassetti, 4° Gloria Conti e 5° posto per Angelica Frediani. Infine a chiudere la lunga serie di vittorie e podi, per la categoria MASTER 2° fascia, 2° posto per Selena Cianci e terzo per Isabel Puccinelli.

Ad accompagnare in pedana il numeroso gruppo di ginnaste lucchesi sono state le tecniche Federica Viani, Marta Riccucci, Sara Consani, Chiara De Cesari e Alice Rossano, che possono essere fiduciose per le finali nazionali che si svolgeranno a Rimini a fine maggio.