Sport



La grande serata di Marvin Demollari: vince e convince al debutto nei professionisti

martedì, 6 marzo 2018, 12:59

Una entusiasmante serata sportiva quella vissuta sabato 3 marzo presso il Palabasket di Ghezzano nel comune di San Giuliano Terme per l’organizzazione del Boxing Team San Giuliano Terme: tutto esaurito per assistere al match del professionista locale Nicola Henchiri e per il debutto del pugile lucchese Marvin Demollari.

Primo a salire sul ring è stato Marvin Demollari che per la categoria dei leggeri ha disputato un bellissimo match sulla distanza delle sei riprese contro un determinatissimo pugile arrivato da Bucarest Antonio Neacsu sceso in Toscana per fare il risultato.

L’incontro fin dall’inizio si è visto che sarebbe stato esaltante, Demollari a fare ritmo ben chiuso nella guardia ha studiato l’avversario molto mobile, tecnicamente preparato e molto velenoso tanto che si aggiudicava la prima ripresa e forse di misura la seconda. Dalla terza il pugile lucchese ha cominciato ad aumentare il pressing portando sempre più spesso Neacsu alle corde e colpendo pesantemente sia alla figura che sopra. La quarta ripresa vedeva Demollari ancora più incisivo ma il rumeno si difendeva sprecando preziose energie, sul finire della ripresa su una precisa combinazione montante gancio di Demollari il pugile avversario metteva il ginocchio a terra e veniva contato dall’arbitro al box e finiva la ripresa ( vinta da Demollari con due punti di vantaggio ).

La quinta ripresa con Neacsu che provava a rifare il match, ma Demollari non lo mollava andando a segno con colpi precisi e molto evidenti che gli consentivano di vincerla. La sesta è stata come la precedente, ma con Demollari molto attento a non rischiare nulla per portare il match ormai al verdetto finale che senza dubbi gli veniva assegnato. Un ottimo debutto per Demollari contro un validissimo antagonista, sicuramente il pugile di Monselesan visto a Ghezzano può avere un futuro nel professionismo.

Bella vittoria anche per Nicola Henchiri che sempre per la categoria dei leggeri ha battuto ai punti Dionise Tiganas un moldavo tesserato in Serbia con un buon record che svolge la sua attività in Italia: vittoria meritata per Henchiri che nella seconda ripresa è finito al tappeto su un potente gancio di Tiganas.

Dalla terza fino al gong finale Henchiri ha boxato alla distanza andando sempre a segno e vincendo praticamente tutte le restanti riprese. Con questa vittoria Henchiri dovrebbe scavalcare Tiganas nella classifica di Box Rec ed arrivare a ridosso dei pretendenti al titolo Italiano dei Leggeri .

Nel contorno dilettantistico Corina Babici ( Pug. Lucchese ) supera ai punti Melania Romeo ( Ac. Pugil.Cuneese ) per gli élite seconda serie femminili, incontro combattuto tra le due ragazze apparse molto determinate.

Sconfitta di misura per Alessio Micheletti ( Pug. Lucchese ) nei senior 69 kg opposto al pugile Olasunkamni ( Best Gloves Firenze ). Non è bastata a Micheletti una bella terza ripresa per ribaltare il verdetto.

Samuele Giuliano ( Pug. Lucchese ) ha esordito nella nuova categoria degli junior affrontando un pugile youth di Livorno Federico Spiga ( Accademia dello sport ): tre belle riprese che hanno sancito la vittoria di Giuliano pugile di interesse nazionale già campione d’Italia negli schoolboy nel 2017. Spiga ha fatto il match ma la maggiore esperienza di Giuliano unita alle doti tecniche non ha lasciato nessun dubbio ai giudici soprattutto quando Giuliano nella terza ha spinto un po' di più.

Ottima vittoria anche per Marvin Ademaj nei senior 81 kg contro Antony Cavalera ( Ac. Pugil. Cuneese ), vittoria ai punti mentre Elisa Tripoli ( anche lei come Ademaj tesserata per la Pugilistica Lucchese ) ma allenata dal Boxing Team San Giuliano Terme ha pareggiato con Salio Daniela ( Boxe Nicchi Arezzo ).