La Libertas Femminile si ferma per il maltempo, ma la formazione Giovanissime accede lo stesso alle fasi nazionali

domenica, 18 marzo 2018, 19:20

Il maltempo ferma la Libertas Femminile. Le gare della prima squadra di Serie C, le Giovanissime e le Pulcine non hanno giocato a causa dell’impraticabilità dei campi di gioco di San Vito e di Castelnuovo Garfagnana. Nonostante lo stop forzato però le Giovanissime hanno conquistato comunque la fase nazionale. Le ragazze di mister Filippo Del Carlo grazie alla sconfitta della Pistoiese contro la Fiorentina, mantenendo così saldamente il quarto posto in classifica con una gara da giocare. Ancora da decidere le date dei recuperi anche se probabilmente le partite potrebbero essere disputate già domenica, visto che i campionati sono fermi per la sosta pasquale. La prima squadra comunque riprenderà domenica 8 aprile contro la Vigor, nell’ultima gara del campionato.

“Nonostante i nostri riposi riforzati – ha commentato Elena Bruno – dovuti al maltempo siamo riusciti a conquistare lo stesso il biglietto per accedere alle fasi nazionali anche con le Giovanissime. Siamo molto felici perché abbiamo ottenuto tutti i nostri obbiettivi di inizio stagione. La salvezza anticipata con la prima squadra, mentre con le Juniores e Giovanissime ce la giocheremo a livello nazionale. Tutto ciò dimostra che la nostra società sta lavorando molto bene, ma soprattutto che le nostre ragazze hanno dato sempre il massimo e che sono le prime a credere nei nostri progetti”.

Prenderanno intanto parte mercoledì al raduno di Firenze le sei ragazze rossonere convocate per la Rappresentativa Toscana in vista del prossimo Torneo delle Regioni. Si tratta di Alessandra Giorgetti, Elisa Buratti, Giulia Martinelli, Ilaria Italiano, Alessandra Vergaro e Caterina Martini.