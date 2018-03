Sport



La Pugilistica Lucchese all’International Boxing Tournament “First Ring" di Komarno

martedì, 20 marzo 2018, 11:01

Per la prima volta una rappresentativa Toscana di Pugilato si e’ recata a Komárno una città della Slovacchia, capoluogo del distretto omonimo, nella regione di Nitra. Situata sui fiumi Danubio e Váh, sorge a circa 100 km a sud-est di Bratislava. La Pugilistica Lucchese insieme all’Accademia dello Sport Livorno con i tecnici Giulio Monselesan , Walter Brucioni e Luca Tassi ( Livorno ) ha partecipato all’ International Boxing Tournament “ First Ring “ di Komarno sabato 17 marzo con i seguenti pugili : Daniele Masa ( junior 57 kg ) , Lorenzo Garofano ( Junior 60 kg ) e Samuele Giuliano ( Junior 75 kg ) per la Lucchese , da Livorno invece Nelson Dreau ( Junior 48 kg ) , Daniel De Vincenzo ( junior 60 kg ) e Federico Spiga ( youth 75 kg ) .

Al torneo hanno partecipato rappresentative della Romania , Ungheria , Ukraina e Repubblica Ceka e Slovacca , ben 33 incontri a partire dal pomeriggio . Daniele Masa vinceva ai punti dopo un match tirato contro Richard Rigo ( Romania Boxe Galanta ) , sconfitta sul filo del rasoio per un sempre più motivato Lorenzo Garofano che affrontava ad armi pari il pugile di casa Patrick Halasxz ( sbk Spartak Komarno ) , Samuele Giuliano campione d’Italia schoolboy nel 2017 batteva invece ai punti il roccioso Galfi Roland ( Ungheria ) , i livornesi riportavano tre belle vittorie con Nelson Dreau che superava l’ungherese Istvan Makvai , Daniel De Vincenzo il cecko Mayor Milàn e chiudeva il lungo pomeriggio Federico Spiga il più grande della comitiva che negli youth 75 kg aveva la meglio su Roland Biro’ ( Slovacchia ) .

Risultati positivi con ottime prestazioni ma soprattutto una bella esperienza per questi giovani pugili che porteranno con loro un bellissimo ricordo di questa lunghissima trasferta che aggiunge loro esperienza sportiva ma anche un solido legame di amicizia .