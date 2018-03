Sport



La scomparsa di Davide Astori, il capitano della Fiorentina

domenica, 4 marzo 2018, 18:20

di marco materassi

Quando stamani parlando con mio figlio ipotizzavamo la formazione della Fiorentina che oggi sarebbe scesa in campo ad Udine, avevamo qualche dubbio ma una certezza: al centro della difesa, lui, il capitano, Davide Astori. Poi un’occhiata distratta ai social e leggi quello che sembra impossibile: Astori è morto.

Pensi ad una bufala, magari di pessimo buon gusto e invece è tutto vero. Il comunicato ufficiale della società vola conferma la notizia. Rimani sconvolto, brividi attraversano il corpo e nonostante i sessant’anni passati ti trovi a piangere con tuo figlio. Si piange per un familiare,un parente, per un amico, Astori non era nessuno di loro, eppure sembrava uno di famiglia.

Ricordo quest’estate, quando come ogni anno abbiamo fatto una scappata a Moena per vedere i primi passi della nostra squadra. E una sera, abbiamo potuto mangiare nell’albergo della squadra. Foto, selfie, battute con tutti e poi lui, che in ciabatte, si ferma. Non solo una foto ma parliamo di tanto, di come può ripartire la squadra, di come gestire il nuovo corso, di come si trova a Firenze, insomma una chiacchierata tra amici. Lui, educato, disponibile ci risponde su tutto e ci anticipa il sogno di finire la carriera a Firenze, sogno realizzato (lunedì avrebbe firmato il nuovo contratto per finire la carriera a Firenze), ma che non ha potuto vivere.

Un ragazzo normale, uno di vecchio stampo, educato e rispettoso con tutti, attento e determinato. Uno che ci ha messo, anzi purtroppo metteva sempre la faccia, eri lui quando le cose andavano male ad andare in sala stampa, a parlare con giornalisti e poi con i tifosi, che lo ascoltavano perché se lo dice il capitano....

Sì eri proprio il capitano, non bisogna urlare o sbraitare per essere ascoltati, basta avere una dote che non si compra al supermercato e che si chiama leadership. Davide ce l’aveva, educato, buono ma con le palle.

Un calciatore di un’altra epoca, niente veline, niente social, un impegno costante, un attaccamento alla maglia e alla squadra che non potremo mai dimenticare. Ora risponderai alla chiama dell’arbitro in un campo bellissimo, sospeso tra nuvole e stelle in una squadra dove non abbiamo dubbi su chi indosserà la fascia. Perché capitani si nasce e te Davide c’eri nato.