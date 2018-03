Sport



L'Allegra Brigata fa incetta di medaglie ai Giochi Invernali Nazionali a Bardonecchia

martedì, 27 marzo 2018, 10:40

Da poco è terminata l'avventura degli atleti dell’Asd L’Allegra Brigata, che non hanno deluso le aspettative, ai Giochi Nazionali Invernali Special Olympics che si sono disputati sulle piste innevate di Bardonecchia Valsusa a che vi hanno partecipato circa 500 atleti in gara seguiti da 130 tecnici, 80 accompagnatori e 200 familiari. I portacolori del team lucchese che rappresentavano anche la nostra regione Toscana si sono distinti per podi importantissimi, ma va anche puntualizzato che in special olympics ogni atleta gareggia per pari abilità, ecco l'importanza che hanno le gare preliminari, che vengono effettuate nella giornata che anticipa l’emozionante cerimonia di apertura con l’accensione del tripode, necessarie per formare le divition. Nelle due specialità in cui i nostri “sedici brigatisti”erano in competizione, ovvero con le racchette da neve e sci di fondo, possiamo affermare che ne sono stati dei veri protagonisti ed il loro bottino è stato piuttosto cospicuo portando a casa ben: 9 medaglie d’oro, 13 d’argento e 9 di bronzo ed alcuni piazzamenti appena fuori dal podio.



"Ogni volta è come se fosse la prima volta, - afferma la coordinatrice e responsabile tecnica de L’Allegra Brigata, Claudia Maiorano - ogni volta porto a casa un senso dello sport bellissimo, il senso che non vince chi sale sul gradino più alto del podio, vince chi affronta la gara con coraggio, entusiasmo, passione, gioia, sorriso, chi ci crede! chi arriva al traguardo con una ciaspola in mano (squalificato) e dice: "poteva andare peggio", chi arriva al traquardo senza guardarsi intorno, senza guardare dove siano gli avversari e dice: "anche questa volta ce lho fatta"!. E poi c’è l’importanza della partecipazione delle scuole di ogni ordine e grado e l’educare alla diversità i bambini della scuola primaria per far si che diventino ragazzi, adolescenti e adulti senza stereotipi e senza barriere di nessun genere, educare attraverso lo sport unificato e il modo più semplice perché lo sport rende complici. Questo è il senso dello sport, lo sport per special olympics, vince chi è speciale e non sa di esserlo. Vorrei inoltre sottolineare tre medaglie d'oro importanti per noi. Quella di Manuel Ricci nella division più alta che ha vinto l'oro assoluto italiano nella corsa con le racchette da neve, l’oro nella staffetta unificata corsa con le racchette da neve con Claudia, Luciano, Silvia e Manuel e l’oro nella staffetta sci di fondo con Lorenzo, Loretta, Matilde e Sara. Concludo con i dovuti ringraziamenti ai nostri volontari/accompagnatori: Maria Rama, Patrizia Lorenzoni, Silvia Barbetti , Eminr Hernandez Gomez Shunaashi, ai tecnici e allenatori dei nostri atleti della Focolaccia Sci Fondo Lucca: Mauro Guidotti, Roberto Cerri, Luciano Lucchesi e Mauro Vannucchi, un grazie va come sempre a chi contribuisce con poco o tanto a queste meravigliose avventure: "il mondo di Claudio Marchini”, e non per ultimo a tutto il team dell'allegra brigata, direttivo, genitori, atleti, volontari...Siamo una squadra fortissima".

Ed ora un po’ di spazio ai risultati conquista dai 16 lucchesi sui campi di gara di Bardonecchia, nella 1.a giornata, con le racchette da neve sulla distanza dei 25 metri, 2 oro: Luca Nannini, Manuel Ricci; 5 argento: Samantha Incrocci, Kleo Provvedi, Davide Auricchio, Guido Settimelli, Luciano Ragghianti; 2 bronzo: Rachele Bertolozzi, Marina Petri. Per lo sci di fondo, sulla distanza dei 50 metri, 1 oro: Benedetto Wolkenstein Braccini; 2 argento: Matilde Zipoli, Laura Vittorini; 2 bronzo: Sara Matteucci, Marzia Remedi; sulla distanza di 500 metri, 1 bronzo: Loretta Pantera e appena fuori dal podio Lorenzo Fazzi.

Già dal primo giorno tanti i commenti, ma quello che ha suscitato più tenerezza è stato quello della sorella di Benedetto, Bianca Wolkenstein Braccini sul grande risultato del fratello: "Nella giornata mondiale della sindrome di Down, nel primo giorno di primavera a pochi giorni dai suoi 35 anni, mio fratello fa una gara fantastica e vince l'oro nella sua categoria nello sci di fondo ai giochi invernali a Bardonecchia. Grande commozione vederlo in piedi sul gradino più alto (lui che non sale in piedi nemmeno sulla sedia) e alzare le braccia al cielo! Grazie Special Olympics".

Nella 2.a giornata nella gara sui 50 metri con le racchette da neve, conquistati 2 oro: Rachele Bertolozzi, Guido Settimelli; 4 argento: Samantha Incrocci, Luciano Ragghianti, LucaNannini, Manuel Ricci, 2 bronzo: Marina Petri, Kleo Provvedi ed un 4° posto per Davide Auricchio. Nello sci di fondo sul percorso di 100 metri, 2 oro: Sara Metteucci, Loretta Pantera; 2 argento: Laura Vittorini, Benedetto Wolkenstein Braccini; 2 Bronzo: Matilde Zipoli, Lorenzo Fazzi ed un 4° posto per Marzia Remedi.

Ed infine nella terza ed ultima giornata di competizioni, in cui erano di scena le staffette, i nostri portacolori salgono sul gradino più alto del podio nella staffetta 4x100 sci di fondo quindi medaglia d’oro per: Lorenzo Fazzi, Loretta Pantera,Matilde Zipoli, Sara Matteucci e nella staffetta unificata 4x50 racchette da neve, oro per: Claudia Maiorano, Luciano Ragghianti, Silvia Barbetti, Manuel Ricci.

Oltre a questi ottimi risultati nello zaino con tante medaglie ve ne è stata una, definita quella più bella portata al collo dal momento della partenza da Bardonecchia, la medaglia realizzata dagli alunni di 1A e 1B della scuola primaria di Don Fontan con il commento: “Educhiamo alla diversità attraverso lo sport...lo sport rende complici”.