Le giovani leve della Pallavolo Valdiserchio entrano tra le migliori otto squadre Under 16 della Toscana

giovedì, 1 marzo 2018, 15:54

Amarezza e determinazione com'è normale Il team avrebbe voluto essere al via della corsa Toscana. In primo luogo perché la gara si svolge a pochi chilometri dalla sede di A&V, ed in secondo, perché questa manifestazione a cui il team ha preso parte a ventitre edizioni consecutive, è stata vinta...

giovedì, 1 marzo 2018, 15:23

E' tutto pronto in casa della "Michela Fanini" per l'esordio italiano in una gara di World Tour. La formazione lucchese, infatti, ha ultimato la preparazione per l'ormai classica "Strade Bianche" in programma nel senese sabato 3 marzo

giovedì, 1 marzo 2018, 12:33

Marco Chiocchetti, presidente dell’Acf Lucchese Femminile, si è trovato nuovamente costretto ad intervenire per ristabilire la verità e tutelare il nome della sua società

giovedì, 1 marzo 2018, 11:42

I giorni scorrono sul calendario, e l’intera città di Lucca si sta preparando al meglio per affrontare la pacifica invasione prevista in occasione dei Campionati Italiani (individuali e di società) di Cross Master 2018

mercoledì, 28 febbraio 2018, 18:04

Fine settimana impegnativo per la Pugilistica Lucchese che aveva impegnati quattro pugili al Torneo Regionale “ G. Nepi” a Firenze ( Torneo che va avanti per oltre un mese ). Nel pomeriggio di sabato 24 Lorenzo Frugoli ha disputato la finalissima della categoria Junior 66 kg battendo il livornese Emanuele...

martedì, 27 febbraio 2018, 12:51

Si è svolta domenica nella ormai consueta location della Buca del Gatto (a Cecina) la presentazione dell'attività 2018 del Team Mamma e Papà Fanini Livorno, la compagine labronica nata dall'unione delle realtà del ciclismo Livornese GS Montenero, Polisportiva Arci Stagno e U.C. Livorno