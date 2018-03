Sport



Le Mura Spring superano Avvenire 2000 Rifredi

domenica, 11 marzo 2018, 10:45

Le Mura Spring Lucca – Avvenire 2000 Rifredi 58-52 (parz.: 15-11; 27-29; 41-41)

Le Mura Spring Lucca: Cerri, Favilla5, Mandroni 11, Ragghianti, Morettini 12, Bonciolini 2, Puccini 15, Salvestrini 7, Masini, Michelotti 4, Cecchi 2. All.: Rastelli

Avvenire 2000 Rifredi: Catalani 7, Chiappelli 2, Morlotti 10, Losi 6, Pieretti 17, Marangoni, Matteini 5, Trucioni 5, Fortini Della Bruna, Livi. All.: Dingacci

Arbitri: Mariotti di Cascina (PI) e Uldanck di Pisa

Tornano alla vittoria le ragazze de Le Mura Spring nel campionato di serie B al Palatagliate contro Avvenire 2000 Rifredi, in una partita equilibrata, ma fisica e combattuta fino alla fine.

Le Spring partono forte e cercano per tutto il primo quarto di prendere un vantaggio, ma le avversarie concedono poco, una tripla di Morettini permette un vantaggio di 4 punti alla fine del primo quarto (15-11). Le Fiorentine rientrano in campo più determinate e anche grazie alla sequenza di tiri liberi riescono a portarsi avanti di due alla sirena lunga. Dal terzo quarto la partita si fa più fisica, spesso interrotta da falli con i bonus che scattano presto ma le lucchesi difendono forte e riacciuffano il pari allo scadere. L'ultimo quarto vive momenti di forte intensità con scontri anche duri in campo, le lucchesi si portano subito avanti fino ad un massimo di cinque punti, ma le fiorentine ricuciono fino a meno uno. I secondi passano lentamente, ma gli ultimi punti di Puccini tengono a distanza le Fiorentine e regalano la sofferta ma meritata vittoria alla squadra di casa

"Oltre a smuovere la classifica - commenta coach Rastelli - questa vittoria rinforza il morale e ci dà la spinta per continuare a lavorare in vista dei play-out".

Prossimo impegno per Le Mura Spring nel campionato di serie B il 17 marzo al Palacosmelli di Livorno contro G.S. Jolly Acli Basket.