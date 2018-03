Libertas Femminile: convocate cinque ragazze con la rappresentativa Toscana

Altri articoli in Sport

mercoledì, 7 marzo 2018, 14:21

Il settore giovanile da grandi soddisfazioni. Adesso si attendono risultati anche dalla seniores. In estate trasferta in Scozia

mercoledì, 7 marzo 2018, 11:17

Anche quest'anno il team lucchese de L'Allegra Brigata sarà protagonista dei prossimi Giochi Nazionali Invernali Special Olympics giunti alla 29.a edizione e che si disputeranno a Bardonecchia Valsusa dal 18 al 24 marzo

martedì, 6 marzo 2018, 14:45

Inizio di stagione tutto sommato promettente per la nuova "Michela Fanini" che dopo il rodaggio nella "Settimana Valenciana" in Spagna, si è messa in evidenza anche sulle strade di casa nostra

martedì, 6 marzo 2018, 12:59

Una entusiasmante serata sportiva quella vissuta sabato 3 marzo presso il Palabasket di Ghezzano nel comune di San Giuliano Terme per l’organizzazione del Boxing Team San Giuliano Terme: tutto esaurito per assistere al match del professionista locale Nicola Henchiri e per il debutto del pugile lucchese Marvin Demollari

martedì, 6 marzo 2018, 11:58

Tre giornate di squalifica ad un suo giocatore e due giornate al campo, sanzioni davvero dure e pese come macigni, se non fortemente invalidanti, in questa fase del campionato

lunedì, 5 marzo 2018, 20:35

Anche quest'anno per Daniele Riccomini medaglia d'argento ai campionati italiani juniores di lotta stile libero, svoltisi a Ostia Lido il 3 e il 4 marzo